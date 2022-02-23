第四劑新冠疫苗「效果不如預期」　以色列千人研究曝光

▲以色列研究顯示，第四劑新冠疫苗效果與施打三劑相比，並未有顯著差異。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

台灣如火如荼施打第三劑新冠疫苗，但以色列目前已搶先為60歲以上族群及醫護人員施打第四劑。未來究竟還要施打幾劑疫苗仍是未知數，不過國內公衛專家今（23）解析以色列的接種研究，結果顯示「第四劑疫苗的施打效果不如預期。」

究竟還要施打幾劑新冠疫苗才夠？全球都想知道答案。各國尚在追加第三劑的同時，全世界施打疫苗效率及政策數一數二的以色列，也在今年1月率先針對醫護人員及60歲以上族群接種第四劑，並進行研究。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙及團隊在「新冠肺炎防疫科學園地直播」中也解析最新結果。

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台北醫學大學口腔醫學院口腔衛生學系教授嚴明芳指出，自2020年12月施打疫苗開始，以色列疫情確實有受到控制，直到2021年中率先施打第三劑、目前2022年1月，以國更針對醫護人員、六十歲以上實施第四劑施打策略。研究以施打三劑BNT達4個月的6千名醫護，從中挑選4成抗體反應較弱個案，共1050人，分為三組。

第一組為施打第4劑BNT；第二組施打第四劑莫德納；第三組則是12月底到1月底間未施打第四劑，並按照年齡配對作為對照組，但值得留意的是，以上皆已注射三劑疫苗。嚴明芳分析研究結果，在免疫反應部分，無論是面對新冠原始株、Delta或是Omicron，BNT及莫德納疫苗施打後的抗體皆有提升。

嚴明芳說明，染疫結果部分，未施打第四劑的對照組，染疫曲線雖較高，但可發現BNT施打第四劑的對照組，感染率僅少了30%，也算是統計上的差異，針對有症狀感染，第四劑BNT施打則可降低43%。至於第四劑莫德納則是減少11%感染率、有症狀感染減少31%。

嚴明芳總結，研究顯示，第四劑疫苗無論是有症狀感染或Omicron的整體感染率，相較於施打三劑者，在1000多人研究中，「並沒有顯著差異。」換言之，第四劑的效果是「不如預期理想」；不過陳秀熙也補充，後續情況仍需持續觀察。