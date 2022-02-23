Omicron難清零　公衛專家提「6月前2大目標」：至少要零重症

▲最快三月將開放國際商務客入境，在此之前，公衛專家提醒有兩大目標須嚴守。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

台灣因應新冠病毒走向及世界趨勢，不斷調整防疫政策。近期也有望鬆綁邊境，指揮中心最快3月中開放國際商務客入境。不過，國際染疫情況仍相當險峻，國內公衛專家提醒，6月前，台灣有2個目標要執行，雖然Omicron的特性讓清零較難執行，但未來勢必要走向「類流感化」，這段時間仍須堅守疫情，不步入大流行。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙在「新冠肺炎防疫科學園地直播」中指出，境外旅客目前雖不像先前春節返鄉的人潮，但數據仍顯示「境外個案相當多」。但這也影響著3至5月中，台灣如何因應開放邊境的同時，隨著境外人士的增加，依舊能有效控制疫情，而不像其他國家直接放棄防疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

換言之，6月前，國內的防疫政策調整，「病毒清零」是理想狀態，由於Omicorn的特性傳播時間短、家戶傳播快，顯見防疫相對困難。陳秀熙提到，台灣在桃機事件後，也趨向動態清零及重症清零間互相消長，鬆綁政策後仍難以避免群聚發生，因此目前維持「重症清零」，達成「動態清零」的目標，不走向疫情大流行。

陳秀熙示警，借鑑香港、韓國或日本例子來看，從動態或重症清零走到病毒大流行的共存「速度非常快」，因此防疫強度的維持仍須兼顧，但也不影響新常態生活。教授也坦言，我們一直在等待，若有新疫苗或藥物的出現與介入，「預計在六月後」，可望讓病毒走到類流感化、疫情可控，藥物治療的同時就不用擔心死亡，讓NPI逐漸鬆綁。

陳秀熙說，這是台灣及少數國家最理想的模式，也希望其他國家能從病毒共存大流行，走入類流感化，如此一來，無論哪方面，這兩個平行世界才可能有交集。