台灣這2項最強！神奇壓制疫情　醫曝關鍵原因：他們是無名英雄

記者陳俊宏／綜合報導

「防疫和半導體台灣都是最強的！」中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，神奇的是，台灣疫情就這樣被壓制了，最主要的理由是「堅實的疫調」和「嚴格的隔離政策」。他也提到，最該感謝願意配合政策被框列隔離的疑似接觸者，他們是貨真價實的無名英雄！

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，2/22距離2/7春節假期結束已經超過14天，22日本土新增確定病例5人，都是居家隔離中陰性轉陽性的案例，看來春節假期的人流移動並沒有造成台灣疫情爆發，疫情反而逐步受到控制。

謝宗學說，雖然還沒完全清零，但面對傳染力超高的Omicron變異株能控制到現在這種程度，已經是獨步全球的奇蹟了！重點是台灣除了無法出國外，國內的一般生活如常，餐廳正常內用，島內旅遊依然熱絡，各項防疫措施其實不算特別嚴格，神奇的是疫情就這樣被壓制了！

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▼謝宗學表示，看來春節的人流移動並沒有造成台灣疫情爆發。圖為上萬人潮除夕夜湧入西螺福興宮祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）



謝宗學認為，除了疫苗覆蓋率超高和個人衛生防護措施極佳外，他想疫情能夠控制最主要的理由是堅實的疫調和嚴格的隔離政策，其中最應該感謝的是願意配合政策被框列隔離的疑似接觸者，這些人犧牲了14天的人生、犧牲了休假和工作、甚至犧牲了部分金錢，換取國內疫情迅速控制，讓其他人可以過安穩的生活，他們是貨真價實的無名英雄！

謝宗學表示，不管是中央疫情指揮中心或地方政府，不管是成年人或兒童，在全國高度防疫的集體共識下，台灣暫時避免落入香港春節假期後疫情大爆發和醫療崩壞的現況。

謝宗學指出，未來逐步開放漸進式與病毒共存的道路還很長，仍需要步步為營，但過去兩年無數難關證實台灣人的韌性超強，只要齊心合力，沒有過不了的難關、沒有無法克服的危機。

對此，有網友留言，「以身為台灣人為榮！台灣的防疫在我心中一直是第一名」；謝宗學回，「防疫和半導體台灣都是最強的！」另一人說，「看到光了」；謝回，「似乎有這種味道。」

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.65%、第2劑76.32%、追加劑接種率37.11%。（圖／記者屠惠剛攝）