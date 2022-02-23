傳美國邀台灣加入「對俄制裁」！《外交政策》：限制對俄出口半導體

記者羅翊宬／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁簽署協議，承認烏東分裂地區頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克（LPR）為獨立的政治實體，同時派遣重兵進駐該地「維和」，使得美國總統拜登將之定義為「入侵行為」開端，宣佈美國將對俄羅斯祭出第一波制裁。消息指出，台灣、日本、新加坡支持華府的制裁計畫，限制對俄半導體出口。

最新消息，日本首相岸田文雄宣布，將對俄羅斯與烏東2小國祭出制裁，包括停止對俄特定人士發放簽證、凍結俄國特定人士資產、停止對俄與烏東2小國進出口。

根據美國《外交政策》（Foreign Policy），3名美國知情的消息人士透露，除了日本外，包括台灣、新加坡等3個亞洲國家在內皆同意華府對俄羅斯實施限制性出口限制的計畫。

▲傳拜登有意邀請台灣、日本、新加坡等亞洲盟友加入制裁俄羅斯的行列，限制對俄半導體出口。（圖／路透社）

報導指出，華府力邀亞洲盟友加入制裁陣容，以求有效遏阻俄國軍事行動，其計畫宗旨在於粉碎俄羅斯的經濟、技術部門，若克里姆林宮持續推進全面入侵烏克蘭的計畫，台灣、日本、新加坡等3個亞洲國家做為俄羅斯所依賴的半導體、電腦晶片與其他高端技術出口的主要生產國，一旦決定加入美國為首的對俄經濟制裁計畫，恐怕將對俄羅斯產生不小衝擊。

不過針對該則報導所引述的消息，台灣駐華府外交辦公室（駐美國台北經濟文化代表處）、新加坡駐美大使館尚未進行相關回覆。至於美國國務院一位發言人則拒絕答覆，稱美國國務院並未就出口限制措施與任何國家進行接觸。

3名美國消息人士描述最新進展，稱針對莫斯科當局實施大規模制裁計畫將引發全球性的連鎖效應，「任何針對俄羅斯實施的經濟報復措施所產生的連鎖效應，將遠遠超出歐洲的邊界。」

►不斷更新／日本宣布制裁俄羅斯！含「烏東2國」禁發簽證、凍結資產

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》