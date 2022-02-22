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大陸 大陸焦點 特派現場

10萬件羽絨服贈醫護...物資含奶油草莓　江蘇「土豪式」抗疫登熱搜

▲蘇州工業園核酸檢測。（圖／CFP）

▲蘇州工業園傳出新冠疫情後，江蘇省派出6000餘名醫護馳援。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸江蘇蘇州出現新冠肺炎Omicron疫情，鄰近的無錫也出現確診病患，不過，這兩處的疫情並未像其他省市出現大規模爆發情況，反倒是江蘇作為最富庶的長三角地區核心省份，整體抗疫的安排令外界稱羨。包括支援蘇州疫情的江蘇醫護安排住進4星級以上飯店、蘇州當地生產的10萬件羽絨服及無錫隔離市民領到的防疫物資，都在微博熱搜榜上成為話題。

▲蘇州工業園核酸檢測。（圖／CFP）

▲民眾在蘇州工業園區進行核酸檢測。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，蘇州「2·13」疫情發生後，醫務工作人員立即投入了緊張的戰疫中。江蘇各地醫務工作人員紛紛伸出援手，南京、徐州、常州、連雲港、淮安、鹽城、揚州、鎮江、泰州、宿遷等市委派6200餘名醫務者，支援蘇州核酸採樣檢測。

從官方公布的數據顯示，江蘇省在疫情爆發時便一次派出6000多名醫護人員前往蘇州馳援，蘇州也安排包括「W Hotel」五星級飯店及洲際、凱悅、香格里拉在內的4星級以上飯店接待這批支援的力量。

▲江蘇抗疫。（圖／翻攝微博）

▲大陸知名羽絨服廠商波司登提供醫護人員一人兩套羽絨服。（圖／翻攝微博）

此外，產地在蘇州及無錫的波司登及海瀾之家，分別提供醫護一人兩套羽絨服及10萬件羽絨服，使支援的醫護人員在急速降溫的氣候中能保持健康保暖的狀態，以應付繁重的檢測和醫療工作。

▲江蘇抗疫。（圖／翻攝微博）

▲無錫市民秀出隔離期間官方提供的抗疫物資，其中的奶油草莓令外界稱羨。（圖／翻攝微博）

至於在無錫的隔離市民則是秀出令外界稱羨的「防疫物資」，從微博釋出的這片可以發現，這批防疫物資包含整盒的奶油草莓、西印度櫻桃、肉品及蔬菜，據當地政府工作人員透露，這樣的防疫物資光是一個社區就準備了1000份。

江蘇之所以能採取令外界羨慕的「土豪式抗疫」，其最大原因便在於有著「十三太保」之稱的十三個地級市全都列名大陸全國百強城市，全省GDP僅次於廣東，在大陸全國排行第二。而這次蘇州爆發疫情之初，十三太保迅速集結轄內醫護，組成6000餘人的醫護大軍馳援蘇州，也讓外界再度見識到江蘇「要錢有錢，要人有人」的強大實力。
 

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