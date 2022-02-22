台南歸仁家族居隔新增1名陰轉陽確診　黃偉哲再籲民眾儘速接種疫苗落實防疫

▲台南市新增1名COVID-19本土案例20216，為歸仁家族10名成員之一，黃偉哲市長呼籲民眾儘速接種疫苗，若與案19862及20101足跡重疊的民眾，請於22下午5時至7時，前往歸仁區看西里活動中心進行篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日新增1名COVID-19本土案例20216，為與高雄市確診案19732接觸而匡列的歸仁家族10名成員之一，於居家隔離期間陰轉陽確診，黃偉哲祝該家族成員早日康復外，並再次呼籲民眾儘速接種疫苗，若與案19862及20101足跡重疊的民眾，請於22下午5時至7時，前往歸仁區看西里活動中心進行篩檢。

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市長黃偉哲表示，請民眾踴躍施打疫苗，目前疫情有收斂的趨勢，根本原因在於完整施打二劑疫苗的民眾越來越多，疫苗的覆蓋率越大，病毒就越不容易傳染，疫情就越不容易擴散，希望大家都確實遵守防疫規定。

衛生局長許以霖說明，案20216（19862之妻）為歸仁區20多歲女性，Ct值31.94，為高雄市個案19732接觸者，台南市個案19862、19949、20101及20164同住家人，亦為案20164之照顧者，因2月12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果為陰性，16日出現輕微發燒症狀，再次安排採檢，採檢結果為陰性，20日因案20164確診，同時安排案20216採檢，採檢結果仍為陰性，21日再次安排採檢後陽性確診，目前皆無社區傳染疑慮。

此外，衛生局提醒，與台南市個案19862、20101足跡重疊或相關者，請於今(22)日下午5時至晚間7時，前往看西里活動中心（歸仁區仁愛南街288號）篩檢；21日下午共有112位市民於看西里活動中心完成篩檢，結果皆為陰性。

市府為確實阻絕疫情，建立防疫三道防線，包括實聯制、擴大篩檢、即時匡列，對於市場、賣場將加強輔導落實實聯制，並對違反規定者予以裁罰，而對於有足跡重疊的市民或群聚高風險族群，提供免費快篩，倘有發現確診者，將即時匡列相關人員，阻斷傳染鏈，並提供隔離在防疫旅館的民眾補助。

日前中央流行疫情指揮中心表示，未來在兼顧經濟、生計、防疫考量下，防疫規範將逐漸朝向正常生活方向調整，因此市長黃偉哲呼籲民眾儘速接種COVID-19疫苗與追加劑，並對於疫情變化應保持警覺，落實個人防疫作為，符合接種疫苗資格者，可以透過「台南打疫苗系統(台南COVID-19疫苗接種預約系統)」查詢預約場次及接種1、2劑或追加劑：https://health-reservation.tainan.gov.tw。