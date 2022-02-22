專家揭防疫最後難題：平常心看每天5~8萬人確診「台灣準備好了？」

▲何美鄉認為，一定要備有足夠試劑和即時診斷量能，才能有效處理病人。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

國內今（22日）新增5例本土病例，分布新北、台南兩縣市，對於本土疫情，中研院生醫所兼任研究員何美鄉在臉書以「踏上最後一里路，你準備好了沒？」為題發文表示，大家要開始操練以平常心，看待每日可能有5-8萬人確診數字的場景，而這是以新加坡及台灣人口比來推估。

何美鄉今在臉書問，家中70歲以上的長輩還在猶豫要不要施打疫苗？接者舉新加坡Omicron疫情為例，未完整接種疫苗者（含1劑）染疫後的死亡率是施打3劑疫苗者的20-30倍。他們每日新增1萬多確診人數，而Omicron疫情已持續2個月，仍未達頂，新加坡人預計他們很快就會到頂，但她認為還是要看到了才相信。

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何美鄉說，「Omicron來得快，也去得快」，觀察歐美諸國疫情後，許多人（台灣專家）下此結論，這樣的歸納法忽略了傳染病的基本原則「群體免疫的效果」。疫情到頂轉下坡，也就是R值變得小於1，是有一定的條件，當然封城是一個辦法，但現在全世界都要邁向正常生活。

何美鄉提到，「我們要開始操練以平常心，看待每日可能有5-8萬人確診數字的場景，這是以新加坡及台灣人口比來推估的。」若是用日本的數字，每日最高也會有2萬確診。

何美鄉問，我們備有足夠的試劑（快篩亦可）？一定要有即時的診斷量能，才能有效處理病人，否則就不可能有低死亡率。還有，你準備好了嗎？確診者絕大多數可能要在自家隔離，只有需要治療的人才住院。但若居家環境不宜有確診病患，那每個縣市政府，準備好可以收置這些確診病患的場所了嗎？

何美鄉最後強調，這些現在你都不喜歡聽，但她想不出其他道路，在疫苗的保護不達100％的情況下，只有自然感染，尤其像Omicron這樣低致病性的病毒，可以幫助我們到達終點，要善加利用。