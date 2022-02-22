全國首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　6天3度急診搶命恐失能

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局針對全市78間防疫旅館加強大清消，不過，卻有一名防疫旅館員工疑似氣體過敏及中毒，導致肢體無力、呼吸困難，6天內三度送急診，至今仍須拄拐杖才能行動，面臨失能危機。

▲高雄防疫旅館清消，卻有員工疑似氣體中毒，6天三度送急診。（示意圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄防疫旅館員工疑清消導致氣體過敏及中毒，6天三度急診。（圖／民眾提供）

先前高雄防疫旅館爆發群聚事件，為防止疫情擴散，高雄市政府啟動聯合稽查清消，並由環保局加強全市78間防疫旅館內外公共空間、走廊、梯間及電梯等空間的清消作業。

不過，卻有一名防疫旅館員工指控，環保局消清作業一天2次，都是在幾乎密閉的旅館內，而且公司規定門必須常關，排氣不良。在消毒過程中，她僅戴著一般口罩跟塑膠面罩，在開始消毒第一天就覺得頭很重，沒想到第二天狀況沒有好轉，還越來越嚴重。

第三天時，該員工感覺自己頭越來越重，同事跟她交接班時，她雖然有聽到同事說話，但已經聽不懂同事在講什麼，頭暈到只能趴在桌上，當同事叫她名字時，甚至只能嗯嗯啊啊回應。

同事見狀要她出去外面透透氣，沒想到她站起來卻發現自己平衡感消失，整個人倒了下去，之後撐著櫃檯想往外走卻直接摔出去，最後跪在地板上喘氣，同事則緊急叫了救護車送她去急診。

該名員工因為持續出現四肢無力、呼吸困難等症狀，導致她6天內三度送急診。醫生診斷「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」，該員工表示，她甚至到現在都還必須拄枴杖才能行動，面臨失能危機。

▼高雄防疫旅館員工疑因清消作業，導致疑似氣體過敏及中毒。（圖／民眾提供）

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，在2/6開始，高雄市針對防疫旅館有一波全面清消措施，由環保局執行，清消成分就是漂白水。他解釋，這樣狀況不同於在登革熱噴灑，這是長效性噴灑，也就是消毒水會殘留在表面上。

根據掌握，現場狀況之所以會這樣，可能屬於通風不良下有一些氣體的刺激，而根據臨床診斷可能有過敏風險存在。衛生局強調，防疫旅館清消部分，自己要做好經過、走過、路過、碰過就必須要再擦拭，另外，通風部分，不管清消前後都要落實。因為Omicron的傳播除了表面殘留、接觸傳染，也可能透過氣融膠或是飛沫傳播。

針對這起案件，高雄市勞工局表示，該案涉職業疾病認定範疇，勞工局已受理勞工爭議調解申請，後續依程序召開調解會議，以協助並維護當事勞工權益。