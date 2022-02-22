乖孫白疼了！阿嬤新冠康復回家遭31歲孫活活勒死　性侵屍體2天

Depraved killer strangled his gran, 76, and had sex with her corpse https://t.co/tpuYLysxLK — The Sun (@TheSun_NI) February 21, 2022

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦31歲男子米勒(Donovan Miller)突然在家殺害76歲祖母格蘭特(Phyllis Grant)，更變態的是，發現人死了以後竟然連續姦屍2天，後來才自己打電話報案。由於格蘭特之前感染新冠肺炎才剛康復，對於她的悲慘遭遇親友都十分不捨。

男子米勒被控去年3月在東倫敦普萊斯托(Plaistow)家中，與祖母格蘭特發生爭執後，用花瓶把人打昏再活活勒死，他報案後向醫護人員坦承自己的可怕犯行，「我昨天和今天都性侵了她」。

鄰居表示，格蘭特是一名意志堅強、獨立無畏的女性，平時也十分熱心參與社區事務，而在命案發生前不久她才剛因為戰勝新冠肺炎出院，「很難過，她1月時感染新冠肺炎，被送進醫院2周，如今聽到她因為這樣的原因死亡，真是可怕」。

米勒向警方表示，自己雖然會依賴毒品，可是精神狀態沒有問題，否認謀殺罪指控，但對於過失殺人與姦屍等指控認罪，目前已進行精神鑑定，審判結果將於下月正式宣布。

▼老婦人遭孫子殺害。（圖／示意圖／CFP）