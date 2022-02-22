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社會 社會焦點 保障人權

寄養家庭爸爸淫辱13歲女！她驚恐求救　離譜師2年後才點開訊息

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小美（化名）從小寄養在新北市盧姓父親家，但噁心父親卻伸出狼手侵犯她。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

誇張！新北市1名少女小美（化名）寄養在盧姓男子家，但沒想到狼父卻在小美13歲那年暑假期間，趁深夜跑進她房間，撫摸胸部，並強拉她的手撫摸生殖器，侵犯得逞。小美以臉書Messenger訊息告知朋友後，朋友將截圖傳給小美老師，但老師直到去年才點開「陌生訊息」向上通報。士林地院宣判，依強制猥褻罪判狼父有期徒刑3年4月。

小美從小（2006年）就寄養在盧姓男子家，並由盧男擔任寄養家庭父親，沒想到口口聲聲叫爸爸的人，卻在2018年暑假，趁深夜跑進她房間，違反意願強吻、撫摸胸部，並強拉她的手撫摸生殖器，強制侵犯得逞。

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲未滿14歲的小美，沒想到寄養父親會對她伸出狼手。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

受驚嚇的小美將被爸爸猥褻的事情，先以臉書Messenger訊息告知朋友後，再將跟朋友對話訊息截圖傳給另名朋友，朋友在同年將訊息提供給小美的陳姓導師，但老師因未即時點開陌生訊息，直到去年才點開發現自己的學生被寄養父親侵犯。

法官審酌盧男長期擔任寄養家庭，積極投入公共事務，卻逾越界線，對未滿14歲，心智、生理均尚未臻成熟的小美猥褻，對於社政系統、寄養家庭制度的公信力，無疑是沈重打擊；加上犯後否認犯行，未見悔意，也未與小美達成和解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月。

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