最貴情人節禮物！男把2.7億元彩券送愛妻　她收到嚇壞：騙人的吧

▲女子領獎時笑容滿面，開心收下老公的大禮。（圖／翻攝自Twitter／Virginia Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子發現買的彩券中獎，贏得美元1,000 萬元獎金（約台幣2.7億元），他居然沒有自己私吞，反而在情人節當天作為禮物送給老婆，甜蜜舉動把老婆給嚇了一大跳，還以為對方是在開玩笑。

來自威廉王子郡(Prince William County)Haymarket鎮的女子瑪麗亞(Maria Chicas)，日前開心前往彩券公司領獎，她表示，老公打電話告訴她中獎消息時，她以為對方在開玩笑，直到親眼看到彩券才願意相信。

彩券公司表示，瑪麗亞的丈夫在情人節前幾天於馬納薩斯市(Manassas)一間商店購買彩券，後來發現中獎便打給老婆，並把彩券作為情人節禮物送出。瑪麗亞可以選擇30年內分期領取獎金，或是扣稅後一次性領取，最後她選擇一次領完獎金。