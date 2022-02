最貴情人節禮物！男把2.7億元彩券送愛妻　她收到嚇壞：騙人的吧

▲女子領獎時笑容滿面,開心收下老公的大禮。(圖/翻攝自Twitter/Virginia Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子發現買的彩券中獎,贏得美元1,000 萬元獎金(約台幣2.7億元),他居然沒有自己私吞,反而在情人節當天作為禮物送給老婆,甜蜜舉動把老婆給嚇了一大跳,還以為對方是在開玩笑。

來自威廉王子郡(Prince William County)Haymarket鎮的女子瑪麗亞(Maria Chicas),日前開心前往彩券公司領獎,她表示,老公打電話告訴她中獎消息時,她以為對方在開玩笑,直到親眼看到彩券才願意相信。

彩券公司表示,瑪麗亞的丈夫在情人節前幾天於馬納薩斯市(Manassas)一間商店購買彩券,後來發現中獎便打給老婆,並把彩券作為情人節禮物送出。瑪麗亞可以選擇30年內分期領取獎金,或是扣稅後一次性領取,最後她選擇一次領完獎金。

