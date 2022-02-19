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女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

▲▼ 。（圖／翻攝Pham Khoai/Pexels）

▲一名女大生春節前3天收到父親大紅包。（示意圖／翻攝Pham Khoai/Pexels）

記者邱晟軒／綜合報導

有一名女網友18日在網路論壇Dcard以「今年收到了五萬的紅包」為題發文表示，過年前三天，自己從台北回家後，收到父親的5萬元大紅包，不過卻也是爸爸給的最後一包紅包。貼文曝光後，立刻引起許多網友淚崩直呼，「原本以為只是炫耀文，看完直接眼眶紅紅！」

女網友表示拿到大紅包的當下立刻衝去父親房間，「這也太多了吧！」，父親說「不會，繳完學費後剩下的妳把它存起來」，我說「不用，我現在雖然是學生但在讀研究所前，已經存好學費了，你不用擔心」，要把紅包還給你，但你不收，堅持要給我。

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不料，當天下午抗癌有4年之久的父親突捂著右胸喊痛，女網友表示，「我叫了救護車，看你上擔架，跟媽媽一起去醫院，影像檢查顯示你右側的肺部已經全白了」，醫生說這一次可能真的沒辦法了，那一晚我打電話給你，「你告訴我『不要哭，要堅強』，你說你真的太痛苦了，在最後的這段時光，只想不要感到痛的走完。」

▲▼ 。（圖／翻攝Pham Khoai/Pexels）

▲收到5萬元大紅包後，女大生父親突不幸癌世。（圖／翻攝DCARD）

原PO的父親癌逝後，女網友表示，很感謝父親的主治醫生，開同意書讓自己能夠和母親一起待在醫院中陪伴，也有機會可以跟父親說我很愛他，「在安寧的這幾天，看著你日漸虛弱，我的心真的好痛好痛，現在一閉上眼睛，都還是你最後努力大口呼吸的畫面。」

女網友回憶起那個最後時光，「醫生告訴我，你已經走了的那個當下，我不知道該有什麼樣的反應，原來當一個人撕心裂肺的難過時，是無法痛哭出來的，我覺得我還沒有準備好送走你。」

女網友在文末中再次向父親表達感謝，「很謝謝你，等我放寒假回家，包這最後一包的大紅包給我，也謝謝你留了一些時間給我跟你說我愛你，最後謝謝你，在這4年的抗癌生活裡如此的堅強勇敢。但是爸爸，我還沒有辦法好好的跟你說再見，我還沒有辦法在想到你的時候可以控制自己不掉眼淚，所以請你給我一點時間，讓我好好堅強，在這之前，請你忍受我去山上看你的時候，會忍不住的情緒崩潰。」

貼文曝光後，立刻引起網友全紅了眼眶，紛紛回應，「原本以為只是炫耀文，看完直接眼眶紅紅」、「竟然是洋蔥文！一秒落淚！這種事情就是要發洩出來才健康，想哭就哭吧孩子」、「拍拍你，爸爸會在天上好好守護你的」、「你這篇文也讓我想到我媽媽（也是肺癌），她直到最後還是笑嘻嘻的跟我說不要哭，沒事的，那是我這輩子無法癒合的傷疤」。

▼不少網友紛紛安慰女大生，向她加油打氣。（圖／翻攝自DCARD）

▲▼ 。（圖／翻攝Pham Khoai/Pexels）

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