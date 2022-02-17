雞蛋漲完換「鴨肉漲」！烤鴨一隻900元　業者拜託客人：少吃鴨

▲烤鴨示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雞蛋缺貨潮未解，又再傳出鴨量大減，導致鴨肉短缺而調漲價格。鴨肉價格從去年底一路上漲，漲幅至少25％，彰化一間烤鴨店也將全鴨的價格從800元調漲到900元。另外，北部許多店家叫不到鴨肉，直接不開業，或拜託客人少吃鴨肉。

據悉，全台各地烤鴨業者都因缺鴨肉而跟近調漲，目前以雙北、花蓮及彰化等地最為嚴重，台北一間賣櫻桃鴨的烤鴨店更PO文說，「各位客倌對不起，因為年後原料廠商紛紛通知漲價，尤其生鴨價格更是漲到無法無天，迫使我們不得不再次調漲…誠心建議少吃鴨，請各位多多包含」。

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▲禽畜肉鴨受飼料漲價、小鴨孵化率低等因素影響，價格近4個月漲約2.5成，目前產地價每台斤價格逾50元。（圖／記者蔡佩旻攝）



「沒有鴨根本不是燒臘店啊…」彰化一間港式燒臘店老闆表示，目前鴨都不夠子，去年到現在鴨肉價格已漲25％，讓他們很難經營，菜單有鴨肉的價格都已調漲10元。據悉，鴨肉產地的價格目前為每台斤50元，已創下歷史新高。

中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌表示，這波缺鴨潮主因為天氣冷、溫差大，因此幼鴨的育成率不高，加上疫情導致冷凍鴨肉的需求上升，鴨肉供不應求，估計要到年底才能舒緩這波缺鴨潮。

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