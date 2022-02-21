她求救抓姦情！神人曝4步驟叫出LINE通話紀錄「刪對話照現形」

▲LINE能顯示所有通話紀錄，跟誰講過電話全現出來。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有人妻最近在用老公手機時，意外發現先生疑似出軌，因為明明LINE貼圖的使用紀錄中，有許多愛心、傳情貼圖，但她都沒收到過，忍不住求助該怎麼下手調查比較好？貼文一出，意外曝光LINE不少隱藏功能，其中一招即使對話紀錄被刪光，若兩人曾有通話紀錄，只要4步驟仍可以揪出來。

發文人妻表示，先生的LINE貼圖使用紀錄中，有許多充滿愛心的可愛貼圖，像是擁抱、擁吻、送飛吻，其中還有一個很直接明瞭的「KISS ME」，但這些照理來說只會對喜歡的人或另一半使用，原PO卻從來沒收到過。但查找對話紀錄，又沒發現任何異狀，讓人妻懷疑是否已刪光。

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貼文就吸引網友們分享如何找線索，其中一招喚出LINE通聯紀錄超神，因為即使手機主人將對話紀錄刪除，只要會調出通話紀錄，就看得到手機主人跟誰講過電話。而本站就曾報導《無意抓包「男友夜聊妹子」！她曝查勤密技：LINE通話紀錄…刪對話也沒用》，報導中的女網友就是用這一招發現男友夜聊妹子。

至於這招怎麼使用？首先使用者要到LINE主頁找到「設定」，接著點進「通話」，再滑到最下方，會看到「顯示通話或LINE TODAY標籤」的選項，點下去後選擇「通話」，LINE TODAY就會優先顯示通話紀錄。這時回到主頁，底下的列表中應該就會有一個話筒的符號，而那就是「通話紀錄」。

▲進到設定選「通話」，滑到下方選「顯示通話或LINE TODAY標籤」。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲接著選「通話」，再回到主頁就會看到下面標籤有一個變成通話。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲所有LINE通話紀錄都在這裡。（圖／記者鄺郁庭攝）

另外，點紀錄列表中的其中一個聯絡人，還會跳出視窗，顯示「時間、誰打給誰、講了多久」，都看得一清二楚，甚至連封鎖對象都看得到。不過，如果手機主人也知道這一招，有定期到通話紀錄刪除的話，其實也是找不到的。