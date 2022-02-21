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Line傳文字鬼打牆！台南女記事本遭刪改　崩潰喊：記憶被消失

▲LINE傳出記事本內容錯誤問題，有網友在2014年就有提出類似問題，懷疑係LINE雲端資料庫發生問題。（圖／翻攝自MOBILE01網站）

▲LINE傳出記事本內容錯誤問題，有網友在2014年就有提出類似問題，懷疑係LINE雲端資料庫發生問題。（圖／翻攝自MOBILE01網站）

記者林悅／台南報導

台南市傳出有民眾發現LINE最近「怪怪的」，檔案文字會變成倒述的，記事本的內容也會被無緣無故吃掉，且只發生在IOS系統，惟此種情況似乎「因人而異」，絕大部分網友並未發現有此狀況，IPHONE知名社群也尚未接獲災情反應，到底是LINE有問題，還是IOS版本相容性或差異性問題，有待進一步查證。

據了解，台南市有位劉小姐反應，工作中很常使用到LINE傳送資料，她發現過年前重要客戶傳送的檔案資料，她先存在LINE想說過年後再處理，但要處理時卻發現檔案內容「不知所云」，內容似乎是完全倒述，相傳下載原檔，卻發現已過期不能下載，造成她很大困擾，且原本以為是她自己的問題，但本同問題也有在LINE群組賣東西的朋友反映記事本存的產品及價格內容出錯，文字倒述、數字被改或照片不見之窘境。

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其實類似問題在2014年就有網友PO文，提醒愛用LINE的朋友，注意LINE的記事本裡面資料會錯亂、不見，網友表示：「他本人的記事本裏面滿滿的個人照片、影片居然被刪除了，看了好久才發現係LINE的雲端資料庫亂掉了，1、記事本的順序應該是最新的在最上面，他的已經變的亂七八糟；2、同一貼文重複出現在不同處；3、更誇張往下滑發現一直重複出現一堆相同的文，而以前較早的貼文全都消失了，而且還滑不到底部而是一直出現重複的貼文，跟鬼打牆一樣。網友說他的回憶都被line給毁了，line連資料庫都會亂掉，可惜大家都在用，也只能跟著用」。

▲筆記本錯誤問題，並不在LINE常見問題項目。（圖／翻攝自LINE網站）

▲筆記本錯誤問題，並不在LINE常見問題項目。（圖／翻攝自LINE網站）

據了解，國內知名IPHONE社群尚未接獲大規模LINE「記事本」災情，LINE網站也沒有相關訊息，一般常見問題：LINE閃退，LINE通知有問題、無法收到認證碼簡訊、移動帳號後好友名單及群組列表消失、突然無法使用社群內的功能、顯「無法解密此訊息」等訊息而無法查看已收到的聊天訊息…，其中閃退及通知問題最多人反映，網路社群也有提供相關解決建議供網友參考，惟記事本「錯誤」問題卻未見提及。

▲筆記本錯誤問題，並不在LINE常見問題項目。（圖／翻攝自LINE網站）

有網友認為，LINE發生問題，其實不一定是LINE本身有問題，手機作業系統的版本及手機機種也有影響，如是IOS作業系統造成的，多要靠LINE公司自己去修正問題，並提供新版本供使用者下載更新，如是手機相容性問題，可以使用其他手機測試使用，像IPHONE不同機種使用同一IOS系統、同一APP，就有可能會發生不同的問題。

像LINE的使用者的記事本內容發生錯誤，比較像係LINE雲端資料庫發生問題，才會造成某些人資料有問題，其他人卻是「正常」的情況，如是這樣就要等LINE修復，不過記事本資料能不能「救回來」則不一定，所以平日最好有「備份」習慣，以備不時之需。

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