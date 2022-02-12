金門消防女力崛起！美少女戰士勇闖特訓　打火救災沒在怕

▲金門消防女力崛起。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣消防局近年擴編新進消防人員，第一大隊至今共有5位女性隊員，創下歷年來最多女性加入打火行列的一次。看似柔弱的她們，實則外柔內剛，尤其在經過一視同仁的嚴格訓練後，表現絲毫不輸給男性隊員，令人刮目相看，她們的資歷，也十分亮眼。

金門消防局第一大隊大隊長陳叁奇表示，要成為一名「正港」的打火英雄（雌）可不簡單，體能訓練方面則包含：立定跳遠、懸吊軀體、硬舉、後拋擲遠、折返跑、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項測驗，所有新進同仁須通過嚴苛考驗，才能成為正式的消防員。

▲金門消防女力崛起。（圖／記者林名揚翻攝）

訓練過程中5位女性消防員都實踐了女男平等，一視同仁沒有優待，其中金寧分隊108特考班的林珮純，82年次彰化人，她說大學畢業後，曾從事辦公室的文書工作，因為自己不喜歡一成不變、坐辦公室的生活，加上消防工作穩定，她才會想當個消防員。

被大夥公認是金寧分隊美少女戰士的劉芝廷，88年次南投水里人，109年10月警專37期畢業分發金門，樣貌體態與一般美眉無異，剛下分隊時因體技能的不足，無法正確地完成訓練工作，但藉由訓練後的自我加強及學長姐的經驗傳承，經過近二年淬煉後，她現在穿戴起消防衣帽、揹負空氣瓶等動作俐落，進行各項災害搶救工作，俐落熟練的動作完全不輸男性同仁。

剛大學畢業的汪子容，87年次高雄鳳山人，111年1月甫分發金寧分隊，興趣是籃球及排球，她說：在每次的訓練過程中，大家都相互扶持，互相加油打氣，雖然訓練過程中，每個人都因為技術及技巧不熟悉，但就這麼訓練、再訓練，一直循環，再加上有夥伴的相互扶持，消防員的救護和救火技術就在彼此加油鼓勵中不斷的精進和熟練，逐漸成長茁壯。

而最年輕22歲的烈嶼分隊謝昕妤，89年次台南新營人，興趣是游泳，認為消防工作不僅助人，還可以磨練自己，所以在家人的鼓勵下，報考消防特考，她覺得經過嚴苛的訓練後，自己不再懦弱，也成長不少，且這一份工作，不僅待遇比一般同學好，雖然工作較辛苦，「可是救人很有成就感！」。甚至還有數名消防替代役也規劃在退役後參加消防特考，夢想加入消防員的行列。

已算是資深學姊的烈嶼分隊蔡宜靜，85年次小金門人，105年10月警專33期畢業分發金門，回到家鄉服務，陪伴年邁的爺爺奶奶，積極主動的服勤態度，在各項訓練過程表現優異，程度不輸男性學員，可謂是女中豪傑，且有志報考中央警察大學消防科學研究所繼續進修，顯現允文允武的才情。