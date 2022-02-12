　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化公共危險物品場所安全管理　一同守護台南城安全

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化公共危險物品場所安全管理，消防署已於2021年11月10日公布修訂「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，由於增修條文事涉業者權益及安全管理變動，台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

說明會共辦理4場次，藉此將條文增修重點、未來執法重點及各業者應配合方式加以說明，以期公私協力，將本市公共危險物品場所降低風險、減少災害發生，並提升公共危險物品場所業者之安全管理能力，以建立安全大台南的願景。

目前台南市六類公共危險物品場所業者共計315家，場所樣態複雜，產業類別眾多，涵蓋科技廠房至傳統產業。大家皆知每次危險物品發生災害，造成巨大危害，如2020年12月20日旭富製藥桃園廠火警，1名員工罹難、損失金額超過新台幣8億元，台南市2021年5月20日新營區生泰合成工業股份有限公司、7月2日山上區華崧包裝工業股份有限公司及8月21日仁德區色真顏料廠股份有限公司也接連發生重大火警，可見公共危險物品相關場所、若不慎發生火警，不但危害甚鉅，救災耗時困難，也容易伴隨重大人命傷亡及巨大的金額損失。

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑此台南市政府消防局於2022年1月24日起，預計針對台南市公共危險物品場所之業者辦理四場說明會，由消防局業務科於說明會中，將修正重點、可能影響權益及注意事項之內容說明，以提升公共危險物品相關專業知識。

市長黃偉哲表示，消防工作是本人最為重視，期望的就是市民能夠在安全的環境下安居樂業，而防災網的建立是需要靠政府及各場所相互合作，本次消防局辦理的說明會，將修法重點說明，在法規規範下，讓防災效能更強化，以維護市民的生命財產安全。

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，近幾年在黃偉哲市長帶領之下許多新高科技廠的陸續進駐，意味著使用公共危險物品工廠數量不斷增加，因此公共危險物品場所列管檢查及安全管理責任更顯得重要，公共危險物品管理工作顯然已成為重要課題，期望消防局人員及各公共危險物品場所業者能藉由這次法令說明會，提升公共危險物品場所業者之安全管理專業，建立更完善的預防制度，使台南市經濟發展及公共安全能更有保障。

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化公共危險物品場所安全管理　一同守護台南城安全

台南元宵鹽水蜂炮享譽國際　消防局呼籲請穿適當防護裝備以保安全

防止酒駕、街頭暴力　屏警持續治安顧慮場所

年後轉職潮來臨　桃竹苗地區舉辦徵才活動陸續登場

快來賞花解悶！龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

嫌惡設施？桃園青埔書藝館草地傳蓋公廁　週邊住戶發動連署反對

新北市圖平溪分館借書免費體驗　自製專屬創意「黑金瓶燈」

新北石碇二格路山櫻花綻放　為蒼翠山景點綴幾抹紅

2022新北燈會好戲連連　2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵

新北平溪天燈節12、15日登場　瑞芳警公布交管停車資訊

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

強化公共危險物品場所安全管理　一同守護台南城安全

台南元宵鹽水蜂炮享譽國際　消防局呼籲請穿適當防護裝備以保安全

防止酒駕、街頭暴力　屏警持續治安顧慮場所

年後轉職潮來臨　桃竹苗地區舉辦徵才活動陸續登場

快來賞花解悶！龍潭魯冰花季即將登場　三水茗園搶先綻放

嫌惡設施？桃園青埔書藝館草地傳蓋公廁　週邊住戶發動連署反對

新北市圖平溪分館借書免費體驗　自製專屬創意「黑金瓶燈」

新北石碇二格路山櫻花綻放　為蒼翠山景點綴幾抹紅

2022新北燈會好戲連連　2／13巧虎歡樂逗陣鬧元宵

新北平溪天燈節12、15日登場　瑞芳警公布交管停車資訊

張文綺創業狂嗑鹽酥雞！維持身材靠這招

不輸日本豚骨湯！基隆60年乳白色豬腳湯滿滿膠質　肉質Q彈不油膩

秀英32歲生日辣開美背藏亮點！　Tiffany閨蜜裝長腿齊發太養眼

送貓去寵物旅館住4天！　準備接回「氣炸橘公主」臭臉逼視嚇傻媽

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

年後轉職潮來臨　桃竹苗區舉辦徵才活動

青埔書藝館草地傳蓋公廁　住戶連署反對

快來賞花解悶！　龍潭魯冰花季即將登場　

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

平溪分館借書免費體驗　自製專屬「黑金瓶燈」

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

高雄正能量籲下架「韓粉議員」

平溪天燈節周末登場　警公布交管停車資訊

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

金山警啟動「護童勤務」　分局長親上陣守護

「好想去旅行」太平青鳥新春特展

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

莫德納到了　屏東火車站、潮州火車站開打

更多熱門

相關新聞

台南鹽水蜂炮請穿適當防護裝備

台南鹽水蜂炮請穿適當防護裝備

台南鹽水蜂炮是元宵節全國重要民俗節慶活動，每年吸引數十萬人參與，今年因為疫情影響，活動規模縮小，請家戶減少綁炮數量並取消遶境，僅由武廟神轎分4路線收炮，蜂炮也採定點施放，由鹽水武廟擇日與各宮廟確認施放位置，人流管制不開放犁炮，防疫措施要做好也要注意安全。

屏東女醫一家3口確診　2天急篩1352人出爐

屏東女醫一家3口確診　2天急篩1352人出爐

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

台南北區小東路民宅傳火警救4人脫困

台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

台南院檢辦統一獅隊法治教育宣導活動

即／高雄+13！　入住防疫旅館遭高雄港居隔對象傳染

即／高雄+13！　入住防疫旅館遭高雄港居隔對象傳染

關鍵字：

危險場所安全管理台南

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面