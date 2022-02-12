強化公共危險物品場所安全管理　一同守護台南城安全

▲台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化公共危險物品場所安全管理，消防署已於2021年11月10日公布修訂「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，由於增修條文事涉業者權益及安全管理變動，台南市消防局為強化業者管理責任並讓業者知所遵循，特辦理2022年公共危險物品製造儲存處理場所法令修正說明會。

說明會共辦理4場次，藉此將條文增修重點、未來執法重點及各業者應配合方式加以說明，以期公私協力，將本市公共危險物品場所降低風險、減少災害發生，並提升公共危險物品場所業者之安全管理能力，以建立安全大台南的願景。

目前台南市六類公共危險物品場所業者共計315家，場所樣態複雜，產業類別眾多，涵蓋科技廠房至傳統產業。大家皆知每次危險物品發生災害，造成巨大危害，如2020年12月20日旭富製藥桃園廠火警，1名員工罹難、損失金額超過新台幣8億元，台南市2021年5月20日新營區生泰合成工業股份有限公司、7月2日山上區華崧包裝工業股份有限公司及8月21日仁德區色真顏料廠股份有限公司也接連發生重大火警，可見公共危險物品相關場所、若不慎發生火警，不但危害甚鉅，救災耗時困難，也容易伴隨重大人命傷亡及巨大的金額損失。

鑑此台南市政府消防局於2022年1月24日起，預計針對台南市公共危險物品場所之業者辦理四場說明會，由消防局業務科於說明會中，將修正重點、可能影響權益及注意事項之內容說明，以提升公共危險物品相關專業知識。

市長黃偉哲表示，消防工作是本人最為重視，期望的就是市民能夠在安全的環境下安居樂業，而防災網的建立是需要靠政府及各場所相互合作，本次消防局辦理的說明會，將修法重點說明，在法規規範下，讓防災效能更強化，以維護市民的生命財產安全。

消防局長李明峯表示，近幾年在黃偉哲市長帶領之下許多新高科技廠的陸續進駐，意味著使用公共危險物品工廠數量不斷增加，因此公共危險物品場所列管檢查及安全管理責任更顯得重要，公共危險物品管理工作顯然已成為重要課題，期望消防局人員及各公共危險物品場所業者能藉由這次法令說明會，提升公共危險物品場所業者之安全管理專業，建立更完善的預防制度，使台南市經濟發展及公共安全能更有保障。