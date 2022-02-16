強化消防能力　南消六大隊辦新進人員水源中繼及救災安全訓練

▲台南市消防局第六大隊，針對新進及調動消防人員，辦理水源官水源中繼調度及CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化大隊幕僚及新進人員火災搶救能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，於16日針對新進及調動20餘名消防人員，於疫情期間各項對外場所演練暫停之餘，仍內部持續強化大隊所屬新進及陞任人員救災技能及團隊默契，在安南分隊駐地，辦理水源官水源中繼調度及CCIO救災指揮訓練課程，藉以強化大隊幕僚及新進人員火災搶救能力。

這次訓練主要目的是為了強化新進人員火場搶救能力，並促進消防團隊默契；訓練內容包含「救災安全管制」、「救災現場實務運作機制」、「美式梯實務操作」、「無線電穿戴技巧」等項目，利用既有的消防衣帽鞋及個人救災裝備，讓消防人員更加熟悉自身安全，亦培養大隊救災團隊默契，在災害現場有共通用語、共通觀念，提升救災效率。

並同時透過CCIO救災指揮課程讓基層人員熟悉消防局救災機制之運作，從狀況判定、指揮模式的運行、火場資料蒐集、救災任務分工及安全管制回報等指揮程序作一定程度的熟悉，讓指揮體系與作戰體系相互融合，使災害現場管理更加順暢，救災安全更加提昇，並讓消防人員從中發現不熟悉之處以便後續強化；本次訓練的人員均表示有這樣的訓練及測驗可快速讓自己進入狀況、融入第六大隊的救災模式及觀念，對於日後救災相當有幫助。

市長黃偉哲表示，台南市所轄範圍甚廣且廣布高樓及工業區，各種場所特性複雜，消防人員惟有時時刻刻透過訓練來強化個人及團隊間的救災能力與默契，台南市在今年春節期間火警件數較去年減少4成，顯現消防弟兄在年節期間努力防火宣導工作的努力成果，能有效減少市民生命財產損失。

消防局李明峯局長表示，在疫情仍未完全控制的情況下，要面對有別以往的救災型態，基本的強化訓練確實不可忽視，在符合安全防疫的前提下，透過一系列課程及測驗，讓新進人員及陞任的外勤幹部對於消防局救災模式有更深入的瞭解，絕不因為疫情而忽略救災團隊訓練，以期成為一個安全又有效率的救災團隊。