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社會 社會焦點 保障人權

家教師預收鉅款人間消失　狠撈千萬手法曝！受害家長PO對話揭惡行

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）
 

▲近日在臉書各大小社團，有不少家長PO文指控張姓家教欠錢不還、預收費用後人間消失。（圖／受害家長提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有多名家長在臉書社團爆料，一名家教老師利用預收學費、家人生病等理由向家長收費、借款不還，家長們上網尋求幫助，才發現受害者遍布全台，累積金額至少數千萬。家長控訴，這名老師前科累累，道行很深，會規避法律漏洞，讓家長拿他沒辦法，因此上網提醒其他人避免受害。

家長投訴，這名張姓家教經常用不同的化名，應徵家教老師，課程一律採預收費制，卻均無簽訂契約，為了規避刑法「詐騙」，還會刻意上完部分課程才人間消失。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

▲▼一位家長上網爆料後，接著一個接一個受害者也浮出網上。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

不只如此，張姓家教還會以爺爺鼻咽癌治療、沒錢繳房貸等各樣理由向家長們借款，金額約數萬到數十萬不等，家長說，受害人遍及各地，光他們這個自救會就有6、7人，課程預收+借款一個人都在10~100萬之間，網路上還可以找到其他受害人爆料，推估不當得利金額恐數千萬。

家長表示，78年次的張x鴻家教不只一個名字，也不會給家長真名、真正的Line ID，完全只用Line QR Code加入，FB也不斷更名，王x、王x、王老師、鴻-TC等都是他的化名，也有家長因為借他錢，請他簽本票、提供證件，受害者比對後才發現這位老師連身分證都換了好幾次，實在是很誇張。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

▲家教借錢前理由一堆，借後不還反而比債主還兇，動不動就說家長威脅、恐嚇，或是揚言要了結自己。

受害家長們說，張姓家教肆無忌憚的詐騙多年，也多次新聞曝光，但因家教無法可管，加上對方熟悉法律，知道如何避重就輕，每年都有新的家長成為肥羊，這一次受害家長們在臉書各大小群組遍地開花，也是真心希望不要再有其他受害者，至於該走的法律途徑，受害者也會一一進行。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

▲▼張師自稱是補教名師，收費不貲，並嚴格要求家長只能預付才能上課，許多家長一次買進數百堂的課，結果沒上多久張師就人間消失。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

▲▼部分受害家長們成立群組，起底張師惡劣行徑，同時訴諸法律、上網公布惡行，提醒其他家長避免受害。

▲家教師預收巨額學費人間消失　受害者遍地開花：累績恐數千萬。（圖／受害家長提供）

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