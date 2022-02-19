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汐止警聯手銀行員攔阻4起詐騙　分局長林詮峰親赴頒感謝狀

▲汐止警聯手銀行員攔阻4起詐騙 分局長林詮峰親赴頒感謝狀。（圖／新北市汐止警分局提供）

▲汐止警聯手銀行員攔阻4起詐騙，分局長林詮峰親赴頒感謝狀。（圖／新北市汐止警分局提供）

突發中心／新北報導

農曆春節期間，詐騙案橫行，新北市汐止警分局與金融機構於年關前積極防制詐騙，不讓詐騙集團輕易將紅包錢騙走，成功攔阻4起詐騙案，款項共31萬3000元，汐止分局長林詮峰為表達感謝之意，親自前往頒發感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

這4起詐騙案，分別是2021年12月22日38年次的林男投資虛擬貨幣、2022年1月6日40年次魏女投資股票、10日40年次張女投資土地、19日62年次林男線上群組投資，均係利用中、老年人不諳新型態投資方式，以話術誆騙。

警方表示，詐騙歹徒讓被害人前往中國信託商業銀行汐止分行、國泰世華商業銀行汐止分行辦理臨櫃匯款至指定銀行帳戶，經接洽之七、八年級生行員（89年次呂員、87年次彭員、73年次鄭員及85年次陳員）查覺有異，主動關切匯款用途並識破為詐騙案，且立即知會行內經理並透過與汐警共同成立之LINE防詐通報群組聯繫員警及時到場協處，經員警分析假投資詐財案例，民眾才打消匯款念頭，成功阻止詐騙案發生。

汐止警分局與金融機構於年關前積極防制詐騙，不讓詐騙集團輕易將紅包錢騙走，成功攔阻詐騙款項共31萬3000元，分局長林詮峰為表達感謝之意，親自前往頒發感謝狀，感謝金融機構與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。

汐止警分局長林詮峰呼籲，網路購物解除分期付款詐騙、網路援交、假投資詐騙、假貸款騙取帳戶等詐騙手法不斷重複發生，民眾應多加留意提高警覺，汐止警為防範詐騙發生，與轄區金融機構以及超商密切聯繫，藉由金融機構以及超商做為最後防線圍堵，防制詐騙案件發生，有任何與詐騙相關之問題，請多加利用165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。

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新北汐止詐騙攔阻金融機構

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