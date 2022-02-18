不滿手術結果電桿貼「無良醫師、詐騙」　莽男下場曝光

▲桃園市鍾姓男子去年4月間右腳傷口嚴重感染就醫，因事後不滿吳姓醫師未植皮，竟在醫院附近電線桿上張貼「無良醫師、收高額醫療費、詐騙」之告示。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

有糖尿病史的桃園市鍾姓男子去年4月間因右腳傷口嚴重感染，趕往平鎮區聯新國際醫院就醫，並由吳姓外科醫師診治，未料，鍾男隔月出院後認為吳姓醫師未實際依照其告知的狀況提供相關治療，因而心生不滿，竟在醫院附近電線桿上張貼「無良醫院、無良醫師、詐騙！沒植皮騙植皮」之告示，院方與吳姓醫師報警提告後，檢方偵結依妨害名譽罪嫌將鍾起訴。

檢警調查，55歲的鍾姓男子去年4月間右腳傷口感染嚴重，前往聯新國際醫院就醫，由吳姓外科醫師負責診治，鍾男住院治療後於隔月出院，質疑吳姓醫師未依照其告知的狀況提供治療，因此心生不滿，後來憤而在醫院附記電線桿上張貼「無良醫院、無良醫師、收高額醫療費、詐騙！沒植皮騙植皮」還寫上吳姓醫師名字之告示，讓不特定多數人得以瀏覽知悉，醫師獲悉後報警提告。

鍾男在檢方複訊時坦承也張貼告示情事，但否認有任何誹謗醫師之情事，辯稱，他後來去其他診所換藥時，診所醫師告知沒有植皮。他向吳醫師詢問，吳醫師則說，不是用他的皮膚去補，是用高科技海綿植皮我覺得被吳醫師騙了，氣不過才氣張貼告示，不知道這樣會犯法。

聯新醫院則提供鍾男簽署手術同意書、局部麻醉同意書、自費項目說明暨同意書等資料佐證，鍾男應該清楚接受治療之內容；吳姓醫師則指稱，去年5月間曾為鍾施行「真皮再生模板植補手術」，術前都有向鍾說明手術內容並取得其同意，另有其簽署相關同意書佐證，但鍾事後張貼之「沒植皮騙植皮」等告示，顯與事實不符；檢方偵結依加重誹謗罪嫌將鍾男提起公訴。

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