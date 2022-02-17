網購PS5卻收到一串蕉！「周劫侖」爛貨狂詐　60人被騙120萬

▲臉書上買遊戲機遭詐騙，到貨打開只有一串香蕉。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、蔡怡萍／高雄報導

方姓男子被控使用「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」等化名，在臉書上的二手商品、遊戲機買賣社團刊登如PS5主機的販售資訊，並提供多種匯款方式給買家付費，如網路轉帳、全家錢包QR CORD儲值，或者透過購買遊戲點數卡所產生的虛擬帳號給買家匯款，從中無償取得遊戲點數卡序號，有多人付款後竟收到一串香蕉、壞掉的電鍋等奇怪物品，高雄市警方獲報後循線在宜蘭某透天厝內將方姓男子逮捕，依詐欺罪解送宜蘭地檢署偵辦。

高雄市政府刑大偵八隊指出，現在民眾在網路上購買電腦顯示卡、手機、相機鏡頭、遊戲機等3C產品非常普遍，尤其是現在到處缺貨的熱銷商品「PS5」主機也時常可見求購，方姓嫌犯看準商機，自2021年4月至今年2月，在臉書交易社團中以「周劫侖」、「周漁民」、「楊來過」等暱稱兜售全新或者二手電子商品，也以比市價低上許多的價格來吸引消費者，並提供多種管道進行匯款，有至少60人以上下單，累積金額約120萬元。

但有買家指控收貨後包裹裡卻只有一串香蕉，或者有人收到壞掉的電鍋、雨衣、牙膏等物品，跟所買的東西價值差很大也毫不相關，甚至有人付款後完全沒收到東西。

高雄市警方獲報成立專案比對後，追查出方嫌已遭數個地檢署通緝，藏匿於宜蘭市某透天厝中，報請宜蘭地檢署前往搜索，一開始方嫌還矢口否認，說「周劫侖」等帳號不是他創立的，但警方當場查扣作案用筆記型電腦、手機、SIM卡等證物，並將人帶回，全案依詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。