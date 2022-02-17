南警查獲毒品犯　發現他竟身陷愛情詐騙圈套

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發現他竟身陷愛情詐騙圈套

▲涉嫌毒品案的王姓男子，自已身陷愛情詐騙圈套，市警五分局警方拆穿對方詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲涉嫌毒品案的王姓男子，自已身陷愛情詐騙圈套，市警五分局警方拆穿對方詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名56歲王姓男子，16日遭市警五分局查獲涉及毒品案件，在派出所接受調查時，意外發現嫌犯手機中有暱稱「老婆」，竟是假投資詐騙集團，警方當場戳破王男的愛情詐騙泡泡，也成功攔阻被騙28萬元。

市警五分局開元派出所16日查獲一名56歲的王姓男子涉嫌毒品案，王男在接受調查的時候，不斷地看手機訊息並焦急著要求警方讓他回覆LINE訊息，巡佐蘇敬修發現有異便主動查詢。

▲涉嫌毒品案的王姓男子，自已身陷愛情詐騙圈套，市警五分局警方拆穿對方詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王男始表示他在網路認識一名自稱「小紫」的貌美年輕女子，兩人在通訊軟體內親密互動，並以「老公」、「老婆」相稱，這名「老婆」告訴他在某投資平台投資獲利豐厚，王男深信不疑先匯出新台幣1萬元儲值，並接獲對方客服通知，這幾週已「獲利百萬餘元」，但當王男欲將所獲利款項提領出來時，詐騙集團客服一再推託，表示需先繳納稅金再經身分核對及預約提款時間才能提領，暱稱的「老婆」不斷要求王男再投入更多資金，甚至撒嬌鬧起脾氣，因此王男才會在警所焦急著想聯絡她。警方立馬拆穿對方詐騙伎倆。

▲涉嫌毒品案的王姓男子，自已身陷愛情詐騙圈套，市警五分局警方拆穿對方詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲涉嫌毒品案的王姓男子，自已身陷愛情詐騙圈套，市警五分局警方拆穿對方詐騙伎倆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局表示，網路詐騙案件層出不窮，尤其是LINE，詐騙集團滲透各交友網站與通訊軟體，以投資平台獲利豐厚遂行詐騙。呼籲民眾遇網友要求匯款或購買點數，應多方求證，才不會淪為詐騙集團的目標。

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