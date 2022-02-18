詐騙集團在柬綁架拘禁陸人　受害者獲救最小僅14歲躲救助點待援

▲滯留在柬埔寨的陸籍民眾爆料被詐騙集團劫持，想逃走就被毒打一頓。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名陸籍男子在柬埔寨爆出被圈養賣血後，再度傳出有年輕女孩赴柬「打工」疑遭綁架音訊全無的消息。在柬埔寨以黃賭毒或靠詐騙維生的集團惡形惡狀陸續被揭露，有多名被當地人士解救出來滯留在柬埔寨的陸籍民眾爆料，不少人在當地是被「劫持」逼迫加入詐騙集團，想抽身還會被電棍鐵棒毒打，被救出後身無分文，只能等待善心人士出手幫忙返國。

▲部分陸籍民眾赴柬埔寨打工淘金，卻成為詐騙集團一員。（圖／CFP）

《上游新聞》報導，張小寶（化名）現年14歲，廣西柳州人。有一天，一個不太熟的老鄉在網上私信問他，「要不要去工作，35000元（人民幣，下同）/月，還有提成。」在高薪的誘惑下，張小寶按指示來到了南寧集合。

張小寶回憶，他們一共兩個人，上車後便被收走了手機，從防城港坐船到了越南的胡志明市。接下來的時間，他們坐車、坐船、爬山到了柬埔寨西港園區的一家網路詐騙公司，「從國內到這裡，花了將近一個月的時間。」

張小寶說，「到了公司，如果不好好做事，他們就用電棍、鐵棍打，還會被賣掉。剛來他們就培訓我們如何做網路詐騙，培訓了一天，第二天就讓我們在微信上加網友，搞詐騙。我在裡面待了兩個星期，一個女的悄悄打電話給一好心人（韓明叔叔），才把我給救了出來。」

另一名滯留在柬埔寨的袁小虎（化名），今年僅17歲。他表示，在老家有人介紹，柬埔寨中國城有個地方，工資三萬多元一個月，「他看我想去，2021年11月，就帶我到了南寧，搭車到了防城港，收了手機，然後坐船到了越南胡志明市，這時我才知道被騙。」

袁小虎透過視訊出示被電棒、鐵棒灼傷及打傷的痕跡，他表示，「這些犯法的事情，不敢做，嘗試想逃出去，但被抓了回來，被他們用電棍鐵棒毆打。」

袁小虎坦言，現在的機票是幾萬元人民幣一張，家裡人也說讓他先待著，有機票再回去，「現在待的地方也有危險，聽說園區的老闆懸賞，要抓他們回去，他們被好心人韓先生從西港的園區裡救了出來，帶到這個救助點。」

據了解，這批被救出的陸籍民眾皆被詐騙集團「通緝」中，又因身無分文而只能躲在「救助點」等待善心人士出手救援，實際情況令外界擔憂。