風暴尤妮絲襲英國　破紀錄狂風釀20萬戶停電

▲風暴尤妮絲(Eunice)肆虐英國,造成約20萬戶停電。(圖/達志影像/美聯社)



中央社倫敦19日綜合外電報導

風暴尤妮絲(Eunice)肆虐英國,造成約20萬戶停電,交通受阻,強勁風速導致學校停課、班機停飛,當局發布警告,要求民眾待在家中。風暴也在愛爾蘭造成1人身亡。

英國廣播公司(BBC)報導,懷特島(Isle of Wight)一處空曠地點測得每小時122英里(約195公里)陣風,改寫英格蘭最大風速紀錄。若經認證,將打破1979年在康瓦爾郡(Cornwall)關納普角(Gwennap Head)的118英里記錄。

英國氣象局(Met Office)持續對英格蘭中部、南部地區與威爾斯發布橙色警報,代表飛起的破碎瓦礫很可能對生命構成危險,建築物屋頂也可能被吹翻,電線可能被吹落。

當局稍早曾對英格蘭南部和東部大多數地區及威爾斯南部發出很罕見的紅色警報,目前已解除。

在愛爾蘭的韋克斯福德郡(County Wexford),有一名男子被倒下的樹木砸中身亡。

在英格蘭,牛津郡有一人被屋頂掉落的碎片擊中受重傷,倫敦和威爾特郡(Wiltshire)也傳出多起民眾被樹木或碎片砸中受傷送醫的意外。

風暴使得交通大受影響,許多交通網絡不是被取消就是大誤點,英國當局18日便呼籲數百萬民眾待在家中。

由於許多鐵道被樹木或掉落物阻擋,英國鐵路營運商在全國多處路段暫時停駛。

英國鐵路運行公司協會(Rail Delivery Group)表示,風暴造成大範圍災損,「我們呼籲旅客今天不要搭乘,可以免手續費退費,或週末再使用手中車票。」

倫敦的東南鐵路幹線宣布全線停駛。照片顯示,東倫敦的O2千禧巨蛋(Millennium Dome)屋頂被吹翻,出現了一個巨大開口。

英國環境大臣尤斯蒂斯(George Eustice)表示約有20萬戶停電,並有25萬戶先前停電,現已恢復供電。

This footage of planes trying to land at Heathrow Airport, as high winds from Storm Eunice battered London, is better than any action movie. At one point Eunice’s winds were clocked at 122 mph, the highest on record in England. pic.twitter.com/3zEt8wAV2G