英國驚揭俄軍侵烏路線圖！分2階段進攻　「兵分7路」3面包夾烏克蘭

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄緊張局勢升級，歐洲也正為2國爆發軍事衝突做準備。英國國防部17日在推特發文，曝光了俄羅斯的7條可能進攻路線，推測俄軍可能會分2階段發動地面攻勢、從3面包夾烏克蘭。

綜合英媒報道，俄羅斯如今在烏克蘭邊境集結的軍隊，有近半數僅距離烏克蘭不到48公里內，與俄方聲稱的「部分撤軍」有所出入。英國官員與消息人士指出，有證據表明，14個營的俄軍增援部隊已離開部署地點，正往邊境移動，而俄軍過去幾天在白俄羅斯與烏克蘭邊界不到8公里的普里皮亞季河（Pripyat），搭建暫時性軍用浮橋也是不尋常的軍事活動之一。

▲白俄與烏克蘭邊界的普里皮亞季河新搭了一座軍用浮橋。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

英國國防部17日在推特指出，俄羅斯目前仍在邊境保留了重要的軍事存在，顯示俄軍目前仍有能力在不提前警告的情況下侵烏。英國國防部同時也曝光了俄軍可能進攻的路線圖，推測俄軍會分2階段發動地面攻勢。

英國估計，俄羅斯在第1階段，會先從白羅斯、俄羅斯西部及克里米亞3面包夾烏克蘭，讓2個分別駐紮在白俄不同方向的軍隊，與俄羅斯西部的軍人一起攻入烏克蘭首都基輔（Kyiv），而俄羅斯境內及駐克里米亞的部隊則會分2路，從南北2個方向夾擊中南部城市第聶伯羅（Dnipro）。

在拿下基輔和第聶伯羅後，俄軍第2階段會繼續向西推進，第聶伯羅的軍隊會繼續攻打文尼察市（Vinnytsia），而另一批俄軍則會從克里米亞出發，直驅敖德薩（Odessa）。

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