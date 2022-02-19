暴風吹恐怖影片曝！路人因「大風吹」摔倒連滾5圈　4人慘被樹壓死

▲英國正妹在街頭上因暴風尤尼斯侵襲而難以正常行走。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

近來歐洲接連受到風暴侵襲，英國也慘遭風暴尤尼斯（Storm Eunice）以平均每小時122英里的風速強襲，最狂風速甚至達到每小時196英里，刷新1987年以後的紀錄，成為英國有史以來最強烈的暴風，目前傳出至少4人因路樹倒塌等死亡，包含倫敦等城市街頭出現怪異景象，許多民眾都被強風吹到倒臥在地、難以起身。

根據英媒《每日郵報》，風暴尤尼斯侵襲英國造成4人死亡，其中英格蘭漢普郡奧爾頓一名20多歲男子，他開著梅賽德斯賓士撞及一棵路樹而命喪現場，倫敦北部一名30多歲婦女則不幸被路樹壓死，默西賽德郡則有一名50多歲男子開麵包車時遭碎片撞擊擋風玻璃而身亡，當地時間18日高達16萬5千名英國人慘遭斷電。

▼英國面臨最強風暴尤尼斯的來襲。（圖／達志影像）

報導指出，倫敦、布萊頓霍夫、康瓦爾郡等地因風暴尤尼斯的來襲而出現詭異的「大風吹」。從YouTube上釋出的影片中可以看到，一般民眾被強風吹倒在地後根本無法起身，且還得攙扶著泥牆才能讓自己不被強風吹走，就連受過訓練的消防人員都難以在強風吹襲下正常行走，5名消防人員合力攙扶著受困民眾，而大賣場的手推車更是被吹襲得東倒西歪。

▼英國至少有4人因暴風尤尼斯侵襲而遭路樹倒塌壓死、或因碎片撞擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

在另一段影片中，甚至可以看到行人被強風吹到直接在街道上翻滾4、5圈，一名跑步中的白髮男子更是直接倒臥在地，彷彿是台灣綜藝節目中會出現的「假摔」效果，真的是險象環生。

英國氣象局針對暴風尤尼斯，向包括倫敦、英格蘭東南部、部份西南部地區發佈罕見天氣才會出現的「紅色警報」，鐵路當局呼籲民眾取消周五的旅遊計畫，氣象播報員更警告民眾勿開不必要的玩笑，「別被愚弄了，因為之後還會有更多強風來報到。」

►恐怖毀滅影片曝！強風捲巨浪沖破渡輪玻璃 乘客瞬間被淹沒

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》