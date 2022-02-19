民調：7.1%美國成年人自認是LGBT　較10年前增2倍

▲民調顯示認同自己是LGBT的美國成人增至7.1%。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

蓋洛普民意測驗中心（Gallup）表示，認同自己是LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）的美國成人增至7.1%，這是2012年蓋洛普首次開始調查這項數據時的兩倍。

蓋洛普在聲明中表示：「年輕人逐漸成年，包含接受他們的性取向或性別認同，在此同時美國人對男同性戀、女同性戀、跨性別族群接受度越來越高，而LGBT個人享有越來越多法律保護。」

作為收集人口統計資料的一環，蓋洛普在所有電話調查中，詢問美國民眾對自己的身分認同是否為異性戀、女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別或其他異性戀以外的身分。

受訪者也可以自願提出任何其他取向或性別認同。2021年有1萬2000人接受調查，當中有86.3%受訪者表示他們是異性戀，有6.6%的人沒有提供答案。

這項調查始於2012年，當時自認是LGBT的比例為3.5%，此後這個數字一直穩步上升。

從細項來看，與年紀較長的世代相比，最年輕的成年人自認是LGBT身分的比例更高。

整體而言，1997年至2003年間出生的Z世代美國人中，有20.8%或1/5的人自認是LGBT。

這大約是千禧世代10.5%的兩倍。千禧世代在這裡的定義為於1981年至1996年之間出生的人。

X世代（1965年至1980年）的比例為4.2%，嬰兒潮世代（1946年至1964年）為2.6%，而出生於1946年之前的傳統世代為0.8%，這個世代有時也被稱為沈默世代（Silent Generation）。

Z世代成年人在2017年的數據中占7%，但到了2021年，隨著有更多人成年，這個比例來到12%。

從調查開始以來，傳統世代、嬰兒潮世代和X世代自認為LGBT的比例一直維持穩定，千禧世代則略微上升。