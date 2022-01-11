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南投女童一家10口擠破屋大逆轉！　遭爆家裡坐擁「千坪土地」

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

▲12歲女童投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供，下同）

文／中央社

林姓一家10口擠破屋遭蛇擾日前曝光，引發大眾關心，不過今天爆出林家存款、土地現值「比一般上班族多」，只是因老人家住習慣且掌握財產大權，否則其實有足夠經濟能力修屋。

南投縣議員葉仁創日前透過某關懷協會收到林姓女童求助信，內容寫著：「我就讀南光國小，同學媽媽生2個或3個，而我媽媽生6個，我們家只有1間房間，我睡地上，夏天有蛇會跑進房間讓我害怕，好想要跟妹妹共有1間房間，4個弟弟也共有房間，希望能幫忙圓夢。」

林姓女童與父母、弟妹、阿公、阿嬤共一家10口住在國姓鄉北山村一戶老舊平房，環境髒亂，葉仁創今天會同南投縣政府社會及勞動處、國姓鄉公所會勘林家現況，台南市政府勞工局長王鑫基也特別帶領台南多個工會志工隊北上了解，現況卻大逆轉，讓眾人頗無奈。

據了解，女童阿公、父親名下帳戶都有存款，且「比一般上班族多不少」，也持有約4分土地，但疑因「老人家住習慣了」，加上女童阿公掌握財產大權，一家人才會住在老舊平房，在關懷協會擔任理事的阿姨不忍心，指導有心智障礙的林姓女童寫出這封求助信。

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

從事鐵工的女童父親接受媒體聯訪表示，他也想改善住家環境，但更重要是住家門口道路太過狹窄，汽車無法出入，很不方便，要先改善門口道路，接著才改善住家環境，否則修屋建材無法用車輛運入；但據媒體了解，林家與門口道路旁地主鬧翻，拓寬問題多年無解。

女童的父親說，他可以自力慢慢整修、改善房屋，但經濟都是他父親掌握，他只能「等待」，父親雖然有錢，只是不拿出來修房子，需要說服父親拿錢修屋，而他戶頭存款則是父親存入，仍算是父親的財產，但父親長期住習慣，不想修屋，不過兒女不適應。

有關女兒寫這封信，他說，他事後才知道，女兒可能是睡在床底，才會寫信求助，阿姨有稍微教女兒怎麼寫內容，並說可以請縣議員幫助。

參與會勘的縣府社勞處長林志忠表示，林家居住環境確實不佳，需要改善，「小朋友難免有比較」，但先前經縣府、鄉公所查調林家財稅資料，發現存款及土地現值都超過社會福利補助標準，因此，林家未具備社福身分，而有關住家改善，林家也有經濟能力去做。

林志忠表示，縣府仍會收案輔導林家，並向家長、女童阿公溝通，讓女童及弟妹有更好家庭環境；另外，有關小朋友身心障礙、發展遲緩等現況，縣府會提供相關資源協助，總而言之，就是盼導正林家的教養觀念，「居住環境好，小朋友身心發展應也會較好」。

▲貧戶12歲女孩為一家八口投書陳情，請求外界援助。（圖／南投縣議員葉仁創提供）

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