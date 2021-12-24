同性戀缺愛、曾被性侵？　王婉諭怒批教育部誤導、性平教育偏差

▲王婉諭批教育部性平教育推薦書籍觀念錯誤。（圖／翻攝王婉諭臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

時代力量立委王婉諭24日指出，教育部性別平等教育網推薦閱讀書籍中，出現諸多錯誤性平觀念，如同性戀可被醫治、同性戀成因是曾受到性侵犯與缺乏親人的愛等等，教育部過去曾承諾會檢視該網站的妥適性但卻未就此改善，「希望教育部這次能把這些問題與建議好好檢討」。

王婉諭今天在臉書發文質疑，「同性戀可以被醫治？」、「同性戀基本成因，包括童年受性侵犯、缺乏同性親人的愛？」、「​​男人要捧，女人要寵，這是兩性相處的一種藝術？」、「一個女人有沒有女人味，一半是天生的，另一半則是男人寵愛出來的？」她說，你能相信，上面這些文字，是出自教育部的性別平等教育網中推薦的閱讀書籍嗎？

王婉諭整理出這些內容的出處，《破碎形象：同性戀醫治與自我回歸》，強調同性戀是後天形成、是種可被治癒的疾病，而且在性別平等教育網的編選向度，還是尊重種族平等與同性戀，被分為全齡適讀。《為什麼男人要去捧，女人要會寵》，強化兩性刻板印象，認為女性是無法講道理，所以要用哄的；男性都虛榮心作祟，要用捧的。

王婉諭批評，「我很納悶，這些過時、錯誤的觀念，到底憑什麼被當成推廣性別平等的教材？」，而且我們還發現，網站上推薦書單中，像這樣不適宜的書籍竟然高達9本。除此之外，網站資料錯誤或登載重複的有17筆，有新版而未更新的有11筆；已經絕版或是不易購買 的書籍，更是超過半數。

王婉諭表示，其實，先前時代力量就曾向發函詢問這個網站的收錄原則與更新情況，教育部回函表示，業務單位會依各年度工作計畫及業務相關成果資料更新，對於多年前載入資料也將持續檢視其妥適性。「然而，這些書至今還掛在網站上」。

王婉諭強調，昨天在委員會質詢時，「我也要求教育部次長承諾，在兩個月內全盤檢視、改進」。教育部透過性別平等教育網，將性別平等的教育資源蒐羅起來，落實性別平等教育法，「我認為是很好的方向，但內容也該與時俱進、即時檢視，我也希望教育部這次能把這些問題與建議好好檢討」，讓性別平等教育網的美意不被浪費，讓性平的精神能夠推展得更加深遠。