陳世軒批焦糖哥哥「又壞又笨」　惡意曲解民眾黨「寄生市府」

▲民眾黨新北市議員參選人陳世軒。（圖／翻攝陳世軒臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨台北市議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行昨指控，民眾黨立委蔡壁如過去曾批評民進黨於總統官邸召開選對會、今卻於市長官邸與黨內開會，根本雙重標準，不過民眾黨新北市議員參選人陳世軒19日回擊，所謂「市長官邸」實際是「市長官邸藝文沙龍」，是所有民眾都可使用的藝術咖啡廳，反譏陳嘉行惡意曲解「又壞又笨」。

陳世軒指出，焦糖哥哥看到媒體標題報導蔡壁如「密會」黨代表，還選在「市長官邸」開會，就見獵心喜的指控民眾黨是「寄生市府」，想要打蛇隨棍上藉此攻擊民眾黨，「這是烏龍爆料，更是惡意曲解」。

陳世軒質疑，「這是一個將報名連結放在近百人黨代表群組的座談會，何來密會之說？」。至於在市長官邸不妥當的指控，他說，黨代表座談會是辦在每一位市民朋友都能進去喝咖啡聊天的藝術咖啡廳「市長官邸藝文沙龍」，不是居住的「市長官邸」。

陳世軒解釋，這間「市長官邸藝文沙龍」，是在前總統陳水扁任內，由市長官邸轉型開放為每一位市民朋友都可以走進去聊聊天喝咖啡享用餐點的藝術咖啡館。

陳世軒強調，相較於花著人民納稅錢在永和寓所的水泥高牆後召開選對會的總統蔡英文，「台灣民眾黨的黨代表座談會真的是公私分明、公開透明」。他批評，「真不知道這樣的惡意曲解，是壞還是笨，還是又壞又笨呢？」。

為證明民眾黨開會的「市長官邸藝文沙龍」的確是所有民眾皆可前往的咖啡廳，陳世軒也打趣的邀請陳嘉行，「下次一起到這間『市長官邸』喝咖啡，一起體驗『寄生市府』的滋味」。