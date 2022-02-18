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快訊／「民眾黨目標北市繼續執政」　蔡壁如曝黃珊珊尚未確定黨籍

▲▼蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（圖／pop撞新聞提供）

▲蔡壁如今天接受廣播節目專訪。（圖／POP撞新聞提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022台北市長選戰開打，台北市前市長郝龍斌日前指出台北市副市長黃珊珊民調不如國民黨立委蔣萬安，應該要藍白合；對此，身兼台灣民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如今（18日）直言，民眾黨在台北市的目標是繼續執政，看來沒有要藍白合，至於其他縣市應該開誠佈公，而不是「我吃你豆腐、我蹭你聲量」。

蔡壁如今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，受限於人力、物力，台灣民眾黨沒有辦法在每個縣市都提首長候選人，2022年地方選舉將會鎖定在北台灣，南台灣應該用草根性組織耕耘，與地方有連結後，才有辦法提名。

蔡壁如透露，過年前與黃珊珊談了一下，對於是否確定要選舉，黃稱「如果沒有變化的話，她是往這個方向去」，但並未談論到黨籍的議題，不過她還是希望黃掛台灣民眾黨選。

至於郝龍斌日前拋出藍白合主張，蔡壁如直言，可以談的時候談一談，但是該戰的時候，還是兄弟爬山各自努力，撇開台北市，其他縣市應該開誠布公地去講，而不是「我吃你豆腐、我蹭你聲量」，國民黨和民眾黨的支持者是「長輩們和年輕選民」屬性不同，怎麼合起來？青銀共居喔？遑論國民黨的主張還讓年輕支持者聽不下去。

蔡壁如直言，民眾黨在台北市的目標是繼續執政、8席市議員都上，至少在台北市，看起來沒有要藍白合。

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