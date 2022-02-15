民眾黨參選人遭爆「統戰樣板」　蔡壁如：誰賣台，我一定戰到底

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

各政黨積極佈局2022地方選舉，日前台灣民眾黨提名的參選人遭爆酒駕黑歷史，引發軒然大波，今（15日）又被爆獲得民眾黨提名參選新北市第二選區市議員的黃琦翔，曾登上中國大陸官媒成為統戰樣板。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如表示，「誰賣台，我一定跟他戰到底！」呼籲應該對所有政黨都一視同仁，才能有更好的良性競爭。

根據媒體今日報導，獲民眾黨提名的黃琦翔曾登上《新華日報》、《海峽飛虹》、《大公網》等中共官媒及親共媒體，大讚中國「對台31項措施」，成為統戰樣板。

對此，蔡壁如今天回應「誰賣台，我一定跟他戰到底！」他說，謝謝大家這麼高度檢視民眾黨議員參選人，這是很好的，也可以讓民眾黨更快速的成熟、長大。為了台灣更好，對所有政黨也應該用樣的標準、一視同仁的檢視，才能有更好的政黨良性競爭。

蔡壁如表示，每個候選人都有自己特色和過去的努力，也千萬不要辜負很多台商的努力！只要是為了台灣人好，現在、未來，都要一起努力，「但是，誰賣台，我一定跟他戰到底！中國的認知作戰、對台統戰，無所不用其極，不但有系列的進行，而且更是綿密到無孔不入的地步。」

蔡壁如強調，要認清中國的兩面手法，中國一方面用軍機繞台、擾台；另一方面又用所謂的「惠台政策」給糖吃，這是很典型的文攻武嚇。