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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台北市民比較看重人品」　蔡壁如：我倒覺得陳時中蠻好打的

▲▼國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長選戰將至，外界盛傳民進黨將提名衛福部長陳時中選台北，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，蔣萬安、黃珊珊是比較明確的台北市長人選，自己尊重陳時中要不要選台北市長，但台北市民對市長的條件看重人品，「陳時中如果真的要出來選，應該蠻好打的。」

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

蔡壁如指出，蔣萬安、黃珊珊是比較明確的台北市長人選，自己尊重陳時中要不要選台北市長，但台北市民對市長的條件看重人品，陳時中記者會開了兩年多，幾乎是全台灣曝光率最高的人，時時有金句「世界怎麼跟得上台灣」、「疫情正在收斂中」，每天的廢話都很多，但疫情明明就很嚴重。

蔡壁如表示，陳時中到處討好民眾，但台北市民都看在眼裡，你是因為疫情記者會開了兩年多還是覺得煩了，所以想轉換位置，最近的言行幾乎是百般討好，做得好就攬功、做不好就推給地方，「他如果真的要出來選，應該蠻好打的。」

對於國民黨喊藍白合，蔡壁如指出，過去藍營一直覺得蔣萬安民調第一名，卻喊藍白合，長別人志氣、滅自己威風，國民黨內部究竟是看到什麼，還是有什麼壓力所以需要外部化，這要他們自己去搞定。

蔡壁如表示，黃珊珊對市政熟悉度、政策執行都蠻到位的，尤其許多政策都需要一貫性，面對疫情她也幾乎是親臨前線，表現得非常專業、到位。

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