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阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

有意參選嘉義市議員的王冠鈞曾有妨害自由前科，父親更被指與蕭家班有關，柯文哲、蔡壁如曾多次與他同框出席地方活動。（翻攝王冠鈞臉書）

▲有意參選嘉義市議員的王冠鈞曾有妨害自由前科，父親更被指與蕭家班有關，柯文哲、蔡壁如曾多次與他同框出席地方活動。

圖文／鏡週刊

台灣民眾黨近日爭議連環爆！據轉述，自議員被提名人的酒駕前科被爆出後，黨主席柯文哲曾數度對著黨祕書長謝立功等幹部開罵：「提名機制怎樣弄成這樣！」「如果什麼事都要我來做，那你們要幹嘛！」但也有黨內人士說，柯每次都想撿現成、盼想選的人「自帶糧草」，結果當然變成來者不拒。

黨內知情人士說，因提名作業出包加上近半年黨務人事更迭頻繁，副祕書長、文宣部主任一直懸缺找不到，柯在農曆年前找了「血滴子」心腹蔡壁如回黨部「重整黨務」，名義上掛的雖是選戰小組召集人，但實則地下祕書長，外界看是雙頭馬車，但「謝立功恐已沒輪子了！」

知情人士說，柯文哲曾多次在黨內會議對謝立功的表現大有微詞，但柯向來不擅於處理人事案，即便對謝不滿，但又不打算拔掉他祕書長職務，只好變相找回蔡壁如、以接選戰小組的名義，從旁協助黨務，「造就現在如此畸形的體制」；而黨內對謝立功、蔡壁如各有不同評價，謝普遍被黨內認為對黨務消極、不作為，但蔡壁如主導性強，不少地方黨部人士憂心她排他性太強，對她重返黨務運作已出現反彈聲。

▼民眾黨宣稱被提名的議員參選人將共同打造新的政治文化，共創正直、透明的新選舉文化，對比近來爭議相當諷刺。

民眾黨宣稱被提名的議員參選人將共同打造新的政治文化，共創正直、透明的新選舉文化，對比近來爭議相當諷刺。

此外，自柯昱安離開文宣部主任一職後，柯文哲有意派北市府觀傳局長劉奕霆或北市府發言人陳智菡接任，本刊掌握，因劉奕霆無意願，柯一度告訴身邊幕僚，希望陳智菡3月就能到黨中央報到，並傾向屬意由劉奕霆回鍋兼任市府發言人，不過，即便陳智菡點頭，發言人由誰接替、劉奕霆能否分身兼顧發言工作、相關交接工作能否在3月前完成，仍在未定之天。

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