焦糖哥哥遭網友出征　蔡壁如貼「大合照」狂酸：吵到市長很抱歉

▲焦糖哥哥陳嘉行。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行昨在臉書發文指控，民眾黨過去批評民進黨利用總統官邸開會、今卻用市長官邸開會是雙重標準，民眾黨立委蔡壁如、民眾黨台北市議員參選人楊寶禎，紛紛在留言處留言，澄清「市長官邸」實際上是餐廳市民皆可使用、且當日與會人數眾多非密會，反譏「政治不難，請善用Google」、「多做事、少說話、多讀書，加油好嗎？」，而這一PＯ文也遭到不少網友留言出征。

陳嘉行昨透過臉書貼出蔡壁如與民眾黨黨代表開會的新聞、與蔡壁如過去批評「黨主席在總統官邸召開選對會超無恥」的貼文截圖，據此批評「大家看蔡壁如怎麼打臉自己，但她會說自己超無恥嗎？賜教問」。他也指控，蔡壁如開會的過程是「摸頭」黨代表，好安排自家人馬參選。

陳嘉行的發文，引發民眾黨及支持者相繼來洗版，留言打臉陳嘉行搞烏龍。主因是民眾黨新北市議員參選人陳世軒發文澄清，所謂的市長官邸，實際上並不同於總統官邸，不是公家機關獨享的資源，而是在前總統陳水扁任內轉型後的藝術咖啡館，全稱應為「市長官邸藝文沙龍」。

民眾黨前發言人楊寶禎就貼出「市長官邸」餐廳的歷史沿革，以證明其是開放給市民的公開場所，並留言批評「政治不難，請善用Google。多做事、少說話、多讀書，加油好嗎？」。

對於陳嘉行指控安排自家人馬參選，蔡壁如也在留言處貼出當日開會的合照，以席間人數眾多、性質非「密會」的方式自清，並留言強調「我會再跟市長說，我找那麼多人到他官邸座談會，吵到他真的很抱歉」。

▲焦糖哥哥陳嘉行批評民眾黨雙標，引發民眾黨不滿群起回擊。（圖／翻攝陳嘉行臉書）