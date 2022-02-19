　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

▲▼一輛汽車在烏克蘭東部城市頓涅茨克被炸毀。（圖／路透）

▲一輛汽車在烏克蘭東部城市頓涅茨克被炸毀。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

被反叛份子控制的烏克蘭東部城市頓涅茨克中部，稍早發生爆炸，地點在政府大樓附近。親俄組織「頓涅茨克共和國」發言人說，週五烏克蘭試圖在頓巴斯進行三次破壞活動。

據《塔斯社》指出，烏克蘭東部親俄的反叛份子表示，一輛汽車在頓涅茨克的政府大樓附近被炸毀，爆炸事件中無人受傷。消息人士指出，爆炸車輛為「頓涅茨克共和國」民兵理事會主席Denis Sinenkov所有，爆炸時他不在車上。

▲▼一輛汽車在烏克蘭東部城市頓涅茨克被炸毀。（圖／路透）

在此之前，「頓涅茨克共和國」和「盧甘斯克共和國」宣布開始把平民大規模撤往俄羅斯。「頓涅茨克共和國」表示，因為烏克蘭軍隊部署了大量大砲，在頓涅茨克、盧甘斯克的襲擊將導致大量傷亡。

「頓涅茨克共和國」領導人直指，汽車爆炸是蓄意破壞，「烏克蘭的破壞者試圖跨越接觸線的企圖被破壞」、「不幸的是，頓巴斯的局勢正走向戰爭」。「頓涅茨克共和國」分裂份子表示，計劃將大約70萬人撤離到俄羅斯。

不過，烏克蘭武裝部隊總司令瓦列裡·扎盧日內反駁，有關烏克蘭部隊在向頓巴斯發動進攻並計劃武力解放頓巴斯的消息不屬實。

►快訊／普丁下令：開始接收進入俄羅斯的烏克蘭東部難民

▲▼在烏克蘭叛軍控制的頓涅茨克市，一名婦女站在一輛安排疏散當地居民的公共汽車旁。（圖／路透）

▲▼在烏克蘭叛軍控制的頓涅茨克市，民眾正準備搭安排居民疏散的公車。（圖／路透）

▲▼在烏克蘭叛軍控制的頓涅茨克市，一名婦女站在一輛安排疏散當地居民的公共汽車旁。（圖／路透）

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
正妹工作遭截肢！驚見「總公司設在這縣市」
新北男加入「飆股群組」大賺　卻讓千萬退休金泡湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

快訊／普丁下令：開始接收進入俄羅斯的烏克蘭東部難民

CPTPP召開資深官員會議　討論「含台灣在內」新成員申請案

快訊／俄羅斯國防部：普丁明天主持「核武演習」

不是Omicron的妹妹！研究：BA.2更具傳播力和致病性「需密切監測」

3男「超白濃妝」扮女闖杜拜遭逮　真實相貌曝！網笑翻：真的被騙

巴西山城土石流釀117死！恐怖泥沙傾瀉畫面曝光　居民瘋狂尖叫

南韓工廠傳16人集體中毒！三氯甲烷「超標6倍」　業者喊冤稱受騙

她喜懷2寶卻被逼墮胎！渣夫「沒準備好當爸」狂轟：怎麼沒吃避孕藥

不想努力就來找阿姨！　地方媽「愛愛換禮物」誘9學生爬上她的床

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

小S面相命理師斷「嘴唇厚情慾豐富」　哀怨「很有沒有...」吐槽：妳真的是老師嗎？

烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

快訊／普丁下令：開始接收進入俄羅斯的烏克蘭東部難民

CPTPP召開資深官員會議　討論「含台灣在內」新成員申請案

快訊／俄羅斯國防部：普丁明天主持「核武演習」

不是Omicron的妹妹！研究：BA.2更具傳播力和致病性「需密切監測」

3男「超白濃妝」扮女闖杜拜遭逮　真實相貌曝！網笑翻：真的被騙

巴西山城土石流釀117死！恐怖泥沙傾瀉畫面曝光　居民瘋狂尖叫

南韓工廠傳16人集體中毒！三氯甲烷「超標6倍」　業者喊冤稱受騙

她喜懷2寶卻被逼墮胎！渣夫「沒準備好當爸」狂轟：怎麼沒吃避孕藥

不想努力就來找阿姨！　地方媽「愛愛換禮物」誘9學生爬上她的床

烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

辦公室「最討人厭」行為　眾人齊點名1動作：超荒謬又噁

國泰世華推「新台幣的聲音」音樂　網狂聽「療癒數鈔聲」：招財耶

momo長期深耕品牌力、商品力　全方位升級服務贏得消費者青睞

快訊／普丁下令：開始接收進入俄羅斯的烏克蘭東部難民

蝦皮購物「花得更少、買得更好」　推動娛樂電商挑戰創新獲肯定

東森購物好口碑好品質深植人心　奪下最佳人氣、品牌、企業永續3大聲量

深耕在地40年　信義房屋：打造永續好生活

獲「人氣、品牌、永續」3大獎！　東森房屋：在地深耕是關鍵

先誠實再成交！　永慶房屋推多項服務：堅守消費者權益

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

國際熱門新聞

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

她忘上鎖就停車秒睡！竟遭外送員開門硬闖性侵

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

CPTPP開會　談台灣等新成員申請

烏東爆炸　親俄份子撤離民眾到俄

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

真子婚後超窮　上皇后爆「拿老本」救濟

快訊／普丁明天主持核武演習

中國拍電影嘲諷南韓比賽奧步！他氣瘋喊告

即／俄媒：烏克蘭又朝東部親俄區開火

潛水教練遭鯊魚撕咬活吞　他曾與鯊共游

女兵吃到飽！北韓「紅色貴族」惡行全曝光

不是Omicron的妹妹！研究：BA.2傳播力和毒性更強

更多熱門

相關新聞

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

俄羅斯總統普丁下令，要求俄緊急情況部代理部長立即前往羅斯托夫州（Rostov region），為接收烏克蘭東部難民提供保障，並要求有關部門向每位進入羅斯托夫州的烏克蘭東部難民發放1萬盧布救助金。

瓦莉娃崩潰遭教練質問　IOC主席震驚

瓦莉娃崩潰遭教練質問　IOC主席震驚

俄烏2月16日沒打　迷糊戰開打？

俄烏2月16日沒打　迷糊戰開打？

快訊／普丁明天主持核武演習

快訊／普丁明天主持核武演習

輸給隊友！俄花滑少女摘銀疑比中指

輸給隊友！俄花滑少女摘銀疑比中指

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯普丁Vladimir Putin頓涅茨克

讀者迴響

熱門新聞

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

女童趕作業看不清了　母：你裝的

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

《聲林》選手「被工作人員抱上台」

納豆住院26天「醫揭4大隱藏地雷」！凶險病情有前兆

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面