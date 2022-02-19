烏克蘭東部爆炸　親俄份子控「烏軍搞的…」撤離民眾送到俄羅斯

▲一輛汽車在烏克蘭東部城市頓涅茨克被炸毀。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

被反叛份子控制的烏克蘭東部城市頓涅茨克中部，稍早發生爆炸，地點在政府大樓附近。親俄組織「頓涅茨克共和國」發言人說，週五烏克蘭試圖在頓巴斯進行三次破壞活動。

據《塔斯社》指出，烏克蘭東部親俄的反叛份子表示，一輛汽車在頓涅茨克的政府大樓附近被炸毀，爆炸事件中無人受傷。消息人士指出，爆炸車輛為「頓涅茨克共和國」民兵理事會主席Denis Sinenkov所有，爆炸時他不在車上。

在此之前，「頓涅茨克共和國」和「盧甘斯克共和國」宣布開始把平民大規模撤往俄羅斯。「頓涅茨克共和國」表示，因為烏克蘭軍隊部署了大量大砲，在頓涅茨克、盧甘斯克的襲擊將導致大量傷亡。

「頓涅茨克共和國」領導人直指，汽車爆炸是蓄意破壞，「烏克蘭的破壞者試圖跨越接觸線的企圖被破壞」、「不幸的是，頓巴斯的局勢正走向戰爭」。「頓涅茨克共和國」分裂份子表示，計劃將大約70萬人撤離到俄羅斯。

不過，烏克蘭武裝部隊總司令瓦列裡·扎盧日內反駁，有關烏克蘭部隊在向頓巴斯發動進攻並計劃武力解放頓巴斯的消息不屬實。

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▲▼在烏克蘭叛軍控制的頓涅茨克市，民眾正準備搭安排居民疏散的公車。（圖／路透）

