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快訊／氣象局深夜「低溫排行榜」　本島台中市最凍！

▲▼ 。（圖／氣象局）

記者董美琪／綜合報導

寒流凍全台！氣象局18日晚間近10點發布「低溫特報」，19日晚（六）至21日上午有11縣市為「橙色燈號（非常寒冷）」，其中台中市周五深夜為本島最低溫，掉至剩13.9度。全台最冷時段將在「週日到週一清晨」，又濕又冷之下，將使體感溫度更低。

寒流南下，氣象局18日晚間發布「低溫特報」，19日下午起各地明顯轉冷，晚上起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮也有10度以下氣溫(黃色燈號)。

根據氣象局周五23點40分「低溫排行榜」，除了馬祖、金門及澎湖縣外，台中市分別佔前10名的第7、9、10名，大約13.9~14.5度，為本島最冷。

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▲▼低溫排行榜。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲2/18 23:40低溫排行榜。（圖／翻攝自中央氣象局）

「報天氣 - 中央氣象局」粉絲團指出，全台進入「又濕又冷」時期，最冷時段是「週日~週一晨。會冷到完全令人不想上班的程度」，屆時台灣各地及澎湖，下探10-12°C​，西半部宜花空曠地區10 °C​以下、金門6 °C以及​馬祖3°C，​因一直下雨，到時連中午也會感到寒冷。​

氣象局提醒民眾加強保暖，但用瓦斯熱水器及電暖器應注意通風及用電安全；預防低溫導致呼吸道及心血管疾病發生，避免長時間待在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒；農作物及水產養殖業注意寒害。

▲2022/02/18 21:48。（圖／氣象局）

▲2/18 21:48低溫特報。（圖／氣象局）

註：

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

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