寒流南下全台雨！最冷時間曝光　最低溫下探3度「冷到你不想上班」

▲寒流南下全台濕冷，氣象局發布18縣市低溫特報。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

寒流南下，又受到東北風及華南雲雨區影響，中央氣象局18日晚間先後發布3縣市大雨特報、18縣市低溫特報，基隆北海岸、大台北山區入夜後到19日有局部大雨發生機率，隨後19日（六）下午起各地明顯轉冷，持續到21日上午，台中以北、宜蘭及金門將出現10度低溫，馬祖則僅6度或更低，預計最冷時段是週日到週一清晨，「會冷到令人完全不想上班的程度​」。

氣象局指出，伴隨台灣19日附水氣逐漸增多，基隆北海岸及東北部地區白天持續降雨，雨勢也較大，有局部大雨發生的機率，其他地方則有短暫雨機會，而且各地雨勢越晚越明顯。晚上之後，中部以北、宜蘭、花蓮也會有局部大雨發生機率。

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溫度方面，北部白天高溫16、17度，中部及宜蘭、花蓮20度左右，南部還可以有24到26度，感受仍較舒適，但下午開始冷空氣南下，強度預估是寒流等級，各地都會明顯轉冷；入夜後，中部以北及宜蘭、花蓮低溫預估12至14度，南部及台東為14至17度，感受上相當寒冷，加上假日溫度會越來越低，下雨可能使寒意更明顯。

▲氣象局預估，最低氣溫在週日到週一清晨。（圖／中央氣象局）

氣象局預估，冷空氣影響到下週一（21日），屆時中部以北及宜蘭低溫預估9、10度左右，南部及花蓮、台東為11至13度，局部地區溫度會更低一些，尤其中部以北沿海空曠地區會再下探1、2度，離島金門剩6度、馬祖3度，白天各地也可以感受到顯著的降溫。

另外，同一時間受華南雲雨區影響，天氣又濕又冷，全台都可能降雨，特別是中部以北、東半部雨勢會更明顯，有局部大雨發生機率。

至於何時是最冷時間點？氣象局在臉書粉專「報天氣」指出，「最冷時段是週日晚間到週一清晨，會冷到完全令人不想上班的程度​」、「因一直下雨，連中午也會感到寒冷​」，直到下週二、下週三（2/22、2/23），冷空氣才會稍微減弱，氣溫稍加回升，但持續受華南雲雨區影響，中部以北、東部、南部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲。

▼氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

▼氣象局發布3縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）