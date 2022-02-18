寒流進逼！今起降雨熱區往南擴大　周末「全台都只有10度」

記者李宜秦／台北報導

今日開始受到華南雲雨區東移影響，各地降雨機率提高，尤其在北部、東北部降雨最為明顯，周末兩日受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣又濕又冷，預計周日將是冷空氣最強的時間，全台包括中南部都會下探10度，且3000公尺以上、北部及東北部2000到2500公尺以上高山有望降雪。

▲周末可能有首波寒流抵台，全台氣溫驟降。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局預報員徐仲毅表示，今日各地都有雨，目前降雨回波集中在北部、東北部，中南部白天雨勢則較為趨緩，入夜後降雨將由北往南增加，明天雨量更增，尤其明日下半天雨勢更明顯，降雨將持續到下周三，且是全台有雨、降雨時間長，其中中部以北、東北部雨勢明顯，基隆北海岸、東北部有較大雨勢。

▲未來四天降雨趨勢。（圖／氣象局）

周六開始受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，全台氣溫急劇下降，連中南部高溫也會下降到14度以下，周日到下周一全天寒冷，周日晚上最冷，全台低溫10到12度，中部以北、東北部可能有10度以下低溫，馬祖3到4度、金門6到7度。

寒冷天氣持續到下周一，周二稍微回溫，不過回暖幅度不明顯，各地溫度依然偏低，加上降雨影響，天氣仍是又溼又冷。今日起至冷氣團減弱的期間，全台3000公尺以上、北部及東北部2000到2500公尺以上高山都可能降雪。