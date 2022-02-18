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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漢翔國機國造招商　胡開宏：下階段目標「軍用機關鍵系統件要自製」

▲漢翔公司董事長胡開宏在招商說明會上致詞。（圖／漢翔公司提供）

▲漢翔公司董事長胡開宏。（圖／漢翔公司提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

政府近年大力推動國防自主政策與推動六大核心戰略產業，其中，又以總統蔡英文相當重視的國機國造，備受矚目。漢翔公司董事長胡開宏18日透露，國機國造下一階段目標，不只機體設計，連新一代軍用機的關鍵系統件都要朝自製的方向努力。

由漢翔量產第一架的新式高教機，在去年11月29日成功飛交空軍台東志航基地，為了向社會各界證明新式高教機的性能與安全，胡開宏甚至親自搭乘編號11001的新式高教機原型機，率領第二架進行飛交。根據規劃，漢翔生產66架高教機的工作，目前正依照進度進行中，預計在2026年完成全數交機。

為提升國內廠商能量、帶動產業發展及深化人才培育，漢翔在今天舉辦了飛機系統件招商說明會，會中除了針對首批約30項裝備進行說明及分組研討，也希望借重產官學研各界力量，提高國機國造自製率。

▲漢翔公司董事長胡開宏在招商說明會上致詞。（圖／漢翔公司提供）

▲漢翔公司舉辦飛機系統件招商說明會。

對此，胡開宏表示，漢翔公司感謝各界對於勇鷹高教機的肯定及大力支持，讓高教機的進度穩步向前，國機國造的步伐又邁進一大步，達到新的里程碑。

談到國機國造下一階段目標，胡開宏表示，不只機體設計，連新一代軍用機的關鍵系統件都要朝自製的方向努力，現在漢翔將循著勇鷹高教機的成功經驗，以「滿足需求、創新設計、精實生產、有效管理」四大原則，希望與各界合作，鼓勵有能力、有技術、有意願的廠商，共同投入開發飛機的系統件。

胡開宏進一步指出，未來將比照新式高教機的模式，於量產時開放機體結構，與部分零組件外包予有資格的廠商生產，研發過程獲得的經驗和技術能量，也會反饋予國機國造，將研發成果技轉國內廠商，協助產業升級，創造經濟效益。

胡開宏強調，新式高教機的量產成功，奠定國機國造與航空產業發展的基石，漢翔將持續配合政府推動政策，強化國防自主，提升培訓品質，增加就業機會，提振航空產業產值，持續向台灣進軍國際航太系統件供應鏈的目標穩步向前。

▲航太龍頭漢翔將自今年底開始量產66架高教機，國機國造將邁開重要一步。（圖／漢翔提供）

▲漢翔公司量產66架高教機，依工作進度進行中。

漢翔董事長同乘勇鷹高教機　將進行作戰測評

▲漢翔公司董事長曾搭乘勇鷹高教機進行作戰測評。（圖／軍聞社）

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