蔡英文接見美國智庫　公投、開放福食「展現接受國際標準決心」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日下午接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時表示，去年公投結果，加上近期放寬日本食品進口，展現台灣願意接受國際標準的決心，希望台美能深化合作，並展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。

蔡英文接見時表示，佛訥不只是台灣的好朋友，也是老朋友，過去來訪上百次，從她上任以來兩人經常見面，2019年就在總統府見過兩次面，後來則是因為疫情的關係，這次再次會面可說是相隔最久的一次了。

對於去年底四項公投的結果，蔡英文指出，台灣人民已經展現出積極參與國際的決心，最近也調整日本食品輸入管制措施，再一次的展現台灣願意接受國際標準的決心，以及參與高標準經貿體系。

蔡英文說，傳統基金會昨天發布的2019年經濟自由度報告，台灣經濟自由度再度名列全球第6名，在亞太地區僅次於新加坡跟紐西蘭，這顯示對於打造自由開放和爭取成為多邊經貿組織的成員，台灣希望參與區域經濟整合，因此台灣也正積極的爭取加入CPTPP，繼續深化各領域的合作關係。

佛訥致詞時則說，傳統基金會每一年都會發布年度經濟自由度報告，一開始做的時候，台灣成績是全世界排名27名，如今台灣的排名已經更高了，經濟自由度報告當中，整體經濟自由度最高的評等就是自由，台灣如今也得到了這個評等，是全世界的第6名。

反觀美國，佛訥說，美國的成績反而倒退，這五年內台灣的排名是非常穩定的向上成長，「所以要非常恭喜各位」。

佛訥表示，過去40年當中，台灣和美國在台灣關係法之下，發展非常特別而且深刻的情誼，他記得台灣關係法當初剛通過的時候，是得到非常多跨黨派的支持。

他強調，雖然這都已經是過去的歷史，但如今台灣和美國的雙邊關係仍獲得跨黨派支持，無論是在行政部門、川普或是拜登，這顯示美國人民的意志，就是相信應該要與台灣建立良好且維持良好的關係，因為台灣代表著許多重要的價值。

▼總統蔡英文接見美國智庫傳統基金會創辦人。（圖／蔡英文臉書直播）

