「美豬、日食障礙已排除」　蔡英文：台灣加入CPTPP要把握空前契機

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨16日中常會邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文在聽取報告後表示，CPTPP是高標準經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服，必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大努力爭取加入。

蔡英文在會中表示，台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。她認為，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。

對於CPTPP，蔡英文說，這是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。她說，我們必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

蔡英文表示，這是今年一整年很重要的政策議題，也是我們工作的重點，李淳提醒我們的，就是不要忘了，持續要跟大眾來溝通，讓我們現在創造出來相對比較好的條件跟環境可以持續下去，所以這件事情再麻煩中常委及黨公職持續來努力。