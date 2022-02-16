張銘祐向蔡英文陳情　三問黃琳質疑「新黨」統派背景

▲民進黨新北議員參選人張銘祐向主席蔡英文陳情。（圖／張銘祐提供）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨新北市議員提名規則爭議，參選人張銘祐16日下午赴中央黨部陳情，希望向主席蔡英文爭取公平初選的機會，他也對黨內對手黃琳，就過去新黨的背景提出3點質疑，包括：「黃琳是否已經放棄新黨黨籍」、「加入民進黨之後，是否仍幫著新黨服務」、「過去在新黨服務時，是否曾到中國參加過任何統戰活動？」

張銘祐表示，自己一直以身為民進黨員為榮，2020代表民進黨參選新店大文山區立委，在蔡英文的帶領下，開啟了深耕基層的第一哩路，這兩年來也一步一腳印，築夢踏實。

他表示，2020大選民進黨串連首次參選的新人組成「台灣派隊」增加曝光，自己也是成員之一，很感謝民進黨一直願意給年輕人機會，也給年輕人力量去實踐自己政治理想與熱情。

張銘祐表示，初選是正面的制度，也是民進黨能引以為傲的傳統，他做好準備，因為機會是留給準備好的人，而他一直在準備。

他進一步說，新店.大文山區和其他選區一樣，需要一場初選，讓非現任的候選人透過一場公平的競爭，證明自己的實力足以勝過他黨的候選人，為民進黨拓展版圖，拿下第二席。

針對這次大選，民進黨新北市選對會設下議會過半的目標，張銘祐指出，初選的目的在於推出最有機會勝出的人選，為本黨披掛上陣，爭取為民服務的機會。唯有透過初選機制，方能定奪誰是適合的人選。

張銘祐提到，某些選區因為戰略考量，會以性別保障或性別優勢來推出人選，但第九選區已有現任國民黨的女議員，國民黨女議員甚至公開表明，自己是靠實力選上，沒有婦女保障名額的問題，不認為也不希望自己因為女性的身份而勝選；因此，該區實不存在女性保障名額的議題。

針對同選區參選人黃琳的新黨背景，張銘祐表示，黃琳過去來自主張兩岸統一色彩濃厚的新黨，也是多年新黨黨員，但倘若她能公開陳述自己的中心思想與價值，闡述加入本黨的立場轉換及心路歷程，自也能代表本黨投入任何一場選舉。

張銘祐認為，黃琳也應該透過初選、公平競爭，來說服人民，讓人民檢視。他也提出三點問題質疑：「黃琳是否已經放棄新黨黨籍」、「加入民進黨之後，是否仍幫著新黨服務」、「過去在新黨服務時，是否曾到中國參加過任何統戰活動？」 喊話黃琳應該把話說清楚。