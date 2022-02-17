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雞蛋解禁日本先知情？　黃子哲曝時序：農委會比日方晚6天公告

▲▼文傳會副主委黃子哲。（圖／記者張一中攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／記者張一中攝）

實習記者張鈞量／台北報導

因應國內目前缺蛋的危機，農委會宣布將自日本進口雞蛋，卻因日本仍被列為禽流感疫區而使國民黨不滿。國民黨文傳會副主委黃子哲17日表示，外界對疫區雞蛋仍有疑慮，國民黨提出質疑天經地義。他更指出，日方在2月10日就發出雞蛋可進口台灣消息、農委會的公告卻晚了六天，質疑民進黨未做好內部溝通與告知。

黃子哲透過臉書表示，為解決雞蛋之亂，農委會緊急專案進口日本雞蛋，國民黨立院黨團認為這作法太黑箱草率，卻被民進黨立委鄭運鵬反批國民黨是「雞蛋裡面要硬挑骨頭」。他批評，問題是已有網友抓包，農委會在2020年11月5日將日本從非疫區名單內移除，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口，該禁令迄今尚未解除，農委會卻自我「校正違規」，以專案的方式允許雞蛋進口。

黃子哲強調，即使政府掛保證加強檢驗，外界對於來自疫區雞蛋的風險疑慮仍鉅，國民黨身為在野黨，為保護國內的家禽產業甚至是食安而提出質疑，「可謂天經地義」。

黃子哲質疑，倒是繼總統蔡英文在國內宣布開放核食前先打給日本前首相安倍晉三邀功，這次又是日方先在2月10日就發出雞蛋可出口台灣的消息，農委會卻晚了6天在16日才公告，「民進黨政府是在裝肖維？還是裝細漢？」。

黃子哲強調，國民黨不是雞蛋裡硬挑骨頭，而是怕民進黨雞蛋裡盡是軟骨頭，憑什麼開放核食與雞蛋進口國人都要比日本晚知道？好好先內部溝通或告知很難嗎？不從疫區進口雞蛋很難嗎？「連雞蛋問題都解決不了的政府，很渾蛋」。

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