找駭客「偷蔡英文病歷」！前國會助理淪共諜遭判刑定讞

▲前國會助理陳惟仁，遭判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾擔任立委國會助理的陳惟仁，2012年間被大陸情報單位吸收，在台發展共諜組織，刺探機密，陳男陸續吸收另2名立委助理，多方刺探情報。甚至在2017年間，還找駭客打算竊取蔡英文總統的病歷資料。陳男一審遭判刑10月與3月（得易科罰金），二審改判刑10月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男2012年間結識化名「黃冠龍」之大陸情報人員，受金錢的利誘，開始在台發展共諜組織。他先吸收林姓、李姓2名國會助理，共同發展組織。2015年間，他又結識國家政策研究基金會陳姓助理研究員，並順利吸收陳姓助理研究員成為組織成員。陳姓助理研究員幫忙搜集中國國民黨國政會內部關於國共論壇等「非公務機密資料」。

2017年6月起，陳男收到大陸地區「黃冠龍」指示，要他設法找駭客，以政府部門資訊管理系統漏洞，查詢蔡英文總統的健保就醫病歷等資料。陳男及李南找上黃姓駭客，說明大陸地區願出高價，購買相關資料，要駭客發揮專長，但黃姓駭客拒絕。另外陳男也曾經試圖吸收記者、立委隨扈等人加入組織，但都遭到拒絕。

案經檢調單位查獲，檢方對陳惟仁與林姓、李姓國會助理，依照違反《國家安全法》提起公訴。法院審理期間，李男過世，最後一審法院將陳男判刑10月與3月（得易科罰金），將林男判刑5月，得易科罰金15萬元。林男一審判決後放棄上訴，僅陳男一人上訴第二審。

二審高院改認定陳男在發展共諜組織方面有罪，維持有期徒刑10個月。至於刺探蔡英文病歷部分，高院根據已歿的李男供詞，認為駭客自始就拒絕，故被告等人的行為尚未達著手階段，故此部分改判無罪。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。