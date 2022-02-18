樹林萬坪公園特色遊戲場啟用　侯友宜盼大小朋友玩得開心

▲樹林景觀萬坪公園特色遊戲場啟用，侯友宜盼大小朋友玩得開心。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

改造罐頭公園成全齡化或特色共融遊戲場是新北市一直努力的目標，今（18日）市長侯友宜參加樹林區景觀萬坪公園特色遊戲場啟用典禮表示，這座公園原先只有200坪，經改善工程擴增後達605坪，原罐頭遊具也全面更新，讓各年齡層小朋友都能遊玩，長輩也能使用體建設施，共同度過美好時光。

侯友宜表示，公園全齡化或特色共融遊戲場較符合民眾一家大小使用需求，市府自2019年起，已完成5座公園遊戲場新設與改善，期待各年齡層的市民都能用得到，市府將持續改造、新設遊戲場及公園，讓小孩有開心遊戲的空間、長輩有安心運動的設施，共同在新北市樂活。

▲新北市長侯友宜與在遊戲場的小朋友互動。

景觀萬坪公園新增3座適合不同年齡層的滑梯、擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯等豐富遊具。今日公園啟用後，侯友宜也陪同小朋友一起玩擺盪大索，期盼不同的遊具帶給孩子新體驗，讓新北孩子快樂成長。

景觀處表示，市府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，考量區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性，並納入公民參與，盼提供市民更完善的公園休憩空間。

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