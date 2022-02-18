新竹市光復路綠門戶計畫　2公里科技綠廊年底全線完工

▲光復路2公里科技綠廊年底全線完工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

光復路作為竹市門戶，新竹市府與工研院、清大攜手推動「光復路綠門戶計畫」，北接竹科X、西接汀甫圳，打造2公里科技綠廊。新竹市長林智堅今（18）日宣布，其中工研院創新園區街角廣場優先公開使用，感謝工研院投入1900萬執行工程，配合退縮建物、打開圍牆，改善三大亮點有：人行道寬度增至6米並順平鋪面、打造無障礙空間，行走更安全舒適；提供遮蔭環境；塑造林蔭綠廊與街道家具，為民眾遮蔭、休憩使用；夜間更設置光環境，打造城市中自然景觀廣場，使步行城市再升級！

林智堅表示，工研院位在光復路、學府路上，舊有人行道僅3.2米，更因設有公車亭、機車格、電箱等公共設施，天橋轉角處通道狹隘，輪椅、娃娃車通行困難，加上周遭植栽雜亂，影響行人步行動線。感謝工研院106年間申請都市設計審議時，配合市府「步行城市」計畫，主動打開圍牆、退縮建物，留設街角廣場、拓增人行道空間及設置綠廊帶，夜間更增設光環境，讓行人能夠更安全、舒適地行走。

林智堅說，市府也攜手清大、工研院推動「光復路綠門戶計畫」，串起自大學路口至學府路口全長2公里的科技綠廊，將竹科與清大、陽明交通大學接起，透過馬偕旁綠園道北接竹科X，預計全線年底完工。本次工研院街角廣場即日起先開放提供民眾使用，成為光復路接上學府路、汀甫圳、動物園一帶的重要節點。

都市發展處指出，工研院街角廣場約450坪、沿街式都市開放空間約1000坪，由竹科X基地「魔法森林」的九典聯合建築師事務所設計，秉持延續珍貴都市綠色資產，將動線上不能迴避的既有老樹，以專業處理移植到基地內空地或院區適當的位置，將開發衝擊程度降至最低，並利用既有老樹，營造樹下都市休憩空間；另設置街角廣場光環境，以景觀高燈與步道矮燈交錯設置，增加夜間漫步氛圍。

都發處表示，工研院街角廣場將串聯汀甫圳、赤土崎公園、光復路綠門戶計畫、園道五綠廊停車場，並配合鄰近十八尖山、新竹動物園、新竹公園等步行景點，以及公道五路藝文高地、海軍六燃廠及將軍村開放圖書資訊園區，完整連通具通學、人行、休憩功能的步行路網，未來將成為居民散步最好場所。

都發處補充，工研院街角廣場鄰近的東勢地區周邊綠帶環境改善整合計畫、十八尖山西側遊客入口區周邊景觀改善工程計畫、光復路綠門戶計畫、園道五綠廊停車場工程皆在進行中，今年也將規劃設計赤土崎公園之景觀改善工程。

市府說明，工研院是台灣科技產業研發重要推手，促成園區落腳於此，也為城市帶來蓬勃經濟發展，工研院創新園區也是台灣首座融合型新創園區，提供跨領域場域驗證空間，獲選「鑽石級綠建築等級」設計，以無圍牆、玻璃隔間、開放通透為最大特色，將結合清大、陽明交大及竹科園區，發展新興科技，促進產業創新轉型。