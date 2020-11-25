竹市145處指標系統進駐街角　化身立體尋寶圖旅客不迷路

▲新竹市區首次建置系統性的步行指標。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅25日宣布市區共145處指標系統已完成設置，鐵灰色系簡約風的指標牌進駐火車站、舊城區、新竹公園周邊，有如行動資訊站，旅客不迷路更提升景點能見度，還能掃QR CODE獲得更深入景點資訊，讓民眾按圖索驥來場「城市尋寶」，發掘隱身巷弄的古蹟建築，設計感十足又兼具機能性，也是新竹市區首次建置系統性的步行指標，為打造步行城市做好準備。

新竹市政府表示，林智堅市長上任後重視公共美學，打造出統一的指標導覽系統，去（108）年起率先改造了27公里微笑水岸指標導覽系統，現在從火車站到舊城區共145處建置工程也於今（25）日完工，觀光資源更充足。

都發處表示，為讓旅客取得資訊便利以推廣城市觀光，市府向中央爭取經費，以步行城市計畫架構為核心，導入減法美學概念和流動非線性的設計手法，打造出五種統一圖示的指標，包括分區地圖牌、指向牌、警告牌、景點詳細介紹牌、景點載具牌，提供遊客或步行民眾觀光及日常活動索引。

林智堅指出，舊城區指標導覽系統，讓遊客置身城市各處，都能更清楚與周遭景點與方向，鄰近的城市文化古蹟、名店名街、景觀設施都能在指標上一覽無遺，提升景點能見度，也提升遊客漫遊舊城區之旅遊樂趣。

林智堅表示，城市綠帶、步行環境、指標系統是三位一體的「好生活」建設，近年來，火車站前站後步行空間、新竹綠園道、護城河、隆恩圳等陸續完成，配合推動中的步行城市、騎樓順平計畫，本次指標系統完工，不只讓景點指引更清晰，更豐富了「街道家具」，讓城市生活感與便利度再提升。

都發處一一介紹，分區地圖牌設於人流密集的交通節點或觀光景點，例如火車站出口；指向牌設於人行道轉角或道路交叉口，指引轉運站、美術館等標的方向；警告牌設於景點內部，標示禁止吸菸、亂丟垃圾等事項；景點詳細介紹牌設於重大景點出入口，如隆恩圳；景點載具牌則設於各大文化與公園景點。重要節點或景點之牌體內容，則配合有景點介紹之QR CODE圖示，讓使用者能掃描並了解更多新竹景點資訊。