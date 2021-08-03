「米粉寮公園」年底完工　多樣化在地植物打造食物森林

▲米粉寮公園坐落於延平路一段與成功路交接口，為重要交通節點(圖/新竹市政府提供)

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

南勢地區面積最大綠地「米粉寮公園」已正式開工，新竹市長林智堅表示，南勢地區近年人口增加，缺乏相應休閒空間，繼打造5公里客雅溪環河步道後，攜手國防部打開0.8公頃營區，為南勢創公園綠地。米粉寮公園將融入在地米粉特色，除步道、花圃設計融入九降風、米粉等圓弧線條，也將種植荔枝、龍眼、土芒果等打造食物森林，打造具在地性的生態公園。

米粉寮公園坐落於延平路一段與成功路交接口，為重要交通節點，周邊有虎林國中小、幼兒園、老人養護中心等用地，未來米粉寮公園可望成為南勢社區「客廳」，老中青三代都可在此休憩、交流，幼童可在此探索遊戲、周邊國中小學生可在此等候家長接送，周邊鄉親也可在此休憩、散步。

林智堅說，近年南勢地區人口持續成長，卻缺乏公園等休憩公共空間，他在108年親自拜訪當年國防部長商討借用，獲國防部支持，感謝國防部同意釋出土地，攜手活化營區變公園，一同提高在地南勢鄉親生活品質。

米粉寮公園預計今年底完工，目前進度達20%，都發處表示，米粉寮公園將透過大量多元台灣原生種樹種，包含茄苳、樟樹、苦楝、烏臼等，呼應台灣在地自然景觀，並打造食物森林，種植荔枝、龍眼、土芒果等，創造自然、生態的休閒空間，不僅可作為學童自然教育場域，未來也可成為米粉節腹地，形塑該公園成為環境教育、認識在地歷史文化的場域。

新竹市政府推動「南勢三箭，建設齊發」計畫，讓南勢鄉親就近享有多樣公共建設，首先啟動南勢社福館，打造出首座公共托育家園、爺奶樂活學堂、北區親子館，服務南勢老中青三代；接著，在客雅溪旁打造長達5公里的環河步道，供民眾休憩；最後將營區變公園，讓南勢居民也享有大型綠地公園。

新竹市府也持續推動掀綠計畫，積極活化國有地，不僅提升市容，也拉高全市公共空間綠覆率，如今已完工樹林頭公園、大湳雅公園、錦華街空軍10村閒置地變身日式庭院、嶗山新村機車停車場、高峰路21村林蔭大道等，共計11.98公頃。